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ABD Savunma Bakanı Austin, Japon mevkidaşıyla Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini görüştü
ABD Savunma Bakanı Austin, Japon mevkidaşıyla Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini görüştü
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japonya Savunma Bakanı Kishi Nobuo ile telefonda görüştü. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T23:14+0300
2022-05-26T23:15+0300
savunma
abd
lloyd austin
kişi nobuo
kuzey kore
füze
deneme
görüşme
ikili görüşme
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Austin-Kishi görüşmesine ilişkin Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın, Kuzey Kore'nin son balistik füze fırlatmalarına karşı tedbirleri görüştüğü belirtildi.Açıklamada, "Bakan Austin, ABD'nin Japonya'nın savunmasına sarsılmaz bağlılığını yineledi ve iki bakan, ABD-Japonya ittifakının Kuzey Kore'nin herhangi bir saldırganlığına yanıt vermeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti" ifadelerine yer verildi.İki bakanın Pyongyang'ın balistik füze denemelerinin bölgesel ve küresel güvenlik için bir tehdit olduğunun altını çizdiği, buna karşı ABD, Güney Kore ve Japonya'nın üçlü olarak birlikte çalışmayı taahhüt ettiği aktarıldı.Konuya günlük basın toplantısında değinen Pentagon Sözcüsü John Kirby, Bakan Lloyd Austin'in önceki gün de Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup ile telefonda görüştüğünü hatırlatarak, ABD'li Bakan'ın, her iki bakanla görüşmesinde de Kuzey Kore balistik füze denemelerini kınadığını açıkladı.Kirby, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin kıtalararası balistik füze olup olmadığı sorularına yanıt vermekten kaçınarak, sadece balistik füzeler olduğunu söyleyebileceğini ve daha fazla detay vermeyeceğini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220525/kuzey-koreden-3-yeni-fuze-denemesi--1056653721.html
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abd, lloyd austin, kişi nobuo, kuzey kore, füze, deneme, görüşme, ikili görüşme

ABD Savunma Bakanı Austin, Japon mevkidaşıyla Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini görüştü

23:14 26.05.2022 (güncellendi: 23:15 26.05.2022)
© REUTERS / Jim Lo ScalzoLloyd Austin
Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© REUTERS / Jim Lo Scalzo
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japonya Savunma Bakanı Kishi Nobuo ile telefonda görüştü.
Austin-Kishi görüşmesine ilişkin Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın, Kuzey Kore'nin son balistik füze fırlatmalarına karşı tedbirleri görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Bakan Austin, ABD'nin Japonya'nın savunmasına sarsılmaz bağlılığını yineledi ve iki bakan, ABD-Japonya ittifakının Kuzey Kore'nin herhangi bir saldırganlığına yanıt vermeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti" ifadelerine yer verildi.
İki bakanın Pyongyang'ın balistik füze denemelerinin bölgesel ve küresel güvenlik için bir tehdit olduğunun altını çizdiği, buna karşı ABD, Güney Kore ve Japonya'nın üçlü olarak birlikte çalışmayı taahhüt ettiği aktarıldı.
Konuya günlük basın toplantısında değinen Pentagon Sözcüsü John Kirby, Bakan Lloyd Austin'in önceki gün de Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup ile telefonda görüştüğünü hatırlatarak, ABD'li Bakan'ın, her iki bakanla görüşmesinde de Kuzey Kore balistik füze denemelerini kınadığını açıkladı.
Kirby, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin kıtalararası balistik füze olup olmadığı sorularına yanıt vermekten kaçınarak, sadece balistik füzeler olduğunu söyleyebileceğini ve daha fazla detay vermeyeceğini dile getirdi.
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