https://tr.sputniknews.com/20220526/abdde-7-eyalette-9-maymun-cicegi-vakasi-1056718063.html
ABD'de 7 eyalette 9 maymun çiçeği vakası
ABD'de 7 eyalette 9 maymun çiçeği vakası
ABD’nin 7 eyaletinde 9 maymun çiçeği vakasına rastlandığı bildirildi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T21:56+0300
2022-05-26T21:56+0300
2022-05-26T21:59+0300
dünya
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
abd
maymun çiçeği virüsü
dr. rochelle walensky
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ABD'nin 7 eyaletinde 9 maymun çiçeği vakasına rastlandıABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin 7 eyaletinde 9 ayrı maymun çiçeği vakası tespit edildiğini, vakaların yerel laboratuvarlar tarafından belirlendiğini, tedavi ve yayılmasının önüne geçmek için yerel halk sağlığı yetkililerinin harekete geçtiğini belirtti.Vakalarından bazılarının maymun çiçeği salgını olan bölgeye seyahat etmiş kişilerde görüldüğünü vurgulayan Walensky, halkı salgın konusunda duyarlı olmaya çağırdı.Beyaz Saray'ın küresel sağlık güvenliği ve biyolojik savunma kıdemli direktörü Raj Panjabi ise basın brifinginde, dünya çapında bu ölçekte ve kapsamda bir maymun çiçeği salgınının daha önce görülmediğini ifade etti.ABD’de vakaların görüldüğü 7 eyaletin California, Florida, Massachusetts, New York, Utah, Virginia ve Washington olduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/ispanyada-maymun-cicegi-vakalari-84e-cikti-1056714799.html
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abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), abd, maymun çiçeği virüsü, dr. rochelle walensky
ABD'de 7 eyalette 9 maymun çiçeği vakası
21:56 26.05.2022 (güncellendi: 21:59 26.05.2022) Abone ol
ABD’nin 7 eyaletinde 9 maymun çiçeği vakasına rastlandığı bildirildi.
ABD'nin 7 eyaletinde 9 maymun çiçeği vakasına rastlandı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin 7 eyaletinde 9 ayrı maymun çiçeği vakası tespit edildiğini, vakaların yerel laboratuvarlar tarafından belirlendiğini, tedavi ve yayılmasının önüne geçmek için yerel halk sağlığı yetkililerinin harekete geçtiğini belirtti.
Vakalarından bazılarının maymun çiçeği salgını olan bölgeye seyahat etmiş kişilerde görüldüğünü vurgulayan Walensky, halkı salgın konusunda duyarlı olmaya çağırdı.
Beyaz Saray'ın küresel sağlık güvenliği ve biyolojik savunma kıdemli direktörü Raj Panjabi ise basın brifinginde, dünya çapında bu ölçekte ve kapsamda bir maymun çiçeği salgınının daha önce görülmediğini ifade etti.
ABD’de vakaların görüldüğü 7 eyaletin California, Florida, Massachusetts, New York, Utah, Virginia ve Washington olduğu kaydedildi.