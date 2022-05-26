https://tr.sputniknews.com/20220526/abden-gonderilen-atiklarin-yarisi-turkiyeye-geliyor-1056693094.html

Eurostat: AB'den gönderilen milyonlarca ton atığın yarısını Türkiye alıyor

Eurostat: AB'den gönderilen milyonlarca ton atığın yarısını Türkiye alıyor

Eurostat, geçen yıl Avrupa'dan en çok atık ithal eden ülkenin Türkiye olduğunu, Türkiye'nin aldığı çöp miktarının Avrupa'nın atık ihracatının yarısını... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T11:03+0300

2022-05-26T11:03+0300

2022-05-26T11:44+0300

dünya

türkiye

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çöp

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ab

ab

avrupa

avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)

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Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) Avrupa Birliği'nin (AB) atık ihracatıyla ilgili 2021 verilerini açıklamasıyla, Türkiye'nin Avrupa'nın çöplüğü haline geldiği bir kez daha gözler önüne serildi. AB'nin en çok atık ihracatı yaptığı ülkeleri sıralayan Eurostat, Avrupa'nın çöpleri için ana varış noktasının Türkiye olduğunu duyurdu. Eurostat, verileri sosyal medyada paylaştığı grafikte şöyle dedi: "AB'den ihraç edilen atıkların ana varış noktası 2021'de 14.7 milyon tonla Türkiye oldu. Bu, toplam atık ihracatının neredeyse yarısı. Türkiye'yi Hindistan 2.4 milyon, Mısır 1.9 milyon, İsviçre 1.7 milyon tonla takip etti." Avrupa'dan Türkiye'ye yapılan atık ihracatı son 20 yılda yaklaşık üç kat artarken, Eurostat, "2021'de -2004'tekinin üç katından fazla ve toplam atık ihracatının neredeyse yarısı olan- yaklaşık 14.7 milyon tonluk hacmiyle Türkiye, AB'den ihraç edilen atığın en büyük varış noktasıdır" ayrıntısını verdi. Türkiye, 2020'de de AB'nin en büyük atık alıcısı olmuştu. 2020'de yıllık 32.7 milyon tonu bulan atık ihracatının 13.7 milyon tonu, Türkiye'ye gönderilmişti.Türkiye'nin aldığı atığa kıyasla devede kulak kalan ülkeler şöyle sıralandı: İkinci en büyük varış noktası 2021'de AB'den yaklaşık 2.4 milyon ton atık alan Hindistan olurken, onu Mısır (1.9 milyon ton), İsviçre (1.7 milyon ton), Birleşik Krallık/Britanya (1.5 milyon ton), Norveç (1.4 milyon ton), Pakistan (1.3 milyon ton), Endonezya (1.1 milyon ton), Amerika Birleşik Devletleri (0.9 milyon ton) ve Fas (0.6 milyon ton) izledi. 2004'te 0.1 milyon ton olan hacmi 2021'de 1.3 milyon tona yükselen Pakistan'ın son yıllarda AB atıklarının adresi olarak belirgin şekilde büyüdüğüne dikkat çeken Eurostat, tam tersine, AB'nin Çin'e atık ihracatının 2009'da 10.1 milyon tonluk zirveden 2021'de 0.4 milyon tona düştüğünü aktardı.Eurostat, AB'den yapılan tüm atık ihracatının yarısını hurda metallerin oluşturduğunu ve bunun istikametinin de Türkiye olduğunu belirtti:"2021'de (demir ve çelik kaynaklı) hurda metal atıklarının ihracatı 19.5 milyon tona ulaştı ve AB'den yapılan tüm atık ihracatının yarısından fazlasını (yüzde 59) oluşturdu. Ana varış noktası, AB'den ihraç edilen tüm hurda metal atıklarının yaklaşık üçte ikisine (yüzde 67) denk gelen 13.1 milyon tonluk alımla Türkiye oldu."Veriler, Türkiye'nin metal atık ithalatında da artış olduğunu gösterdi. 2020'de AB ülkelerinden ihraç edilen yıllık 17.5 milyon ton hurda metalin yaklaşık 12 milyonunu Türkiye almıştı.Bu arada AB'nin de neredeyse üçte biri (yüzde 32) Birleşik Krallık'tan olmak üzere 5.5 milyon ton hurda metal ithal ettiğini aktaran Eurostat, AB'den metale kıyasla çok daha düşük düzeyde olmakla birlikte önemli miktarda kağıt atığı ihraç edildiğini de duyurdu. İhraç edilen 4.4 milyon ton kağıt atığı, 2021'de AB'nin atık ihracatının yüzde 13'ünü oluşturdu. Hindistan, 1.2 milyon tonla (yüzde 26) kağıt atığının ana hedefi olurken, onu Endonezya (0.9 milyon ton veya yüzde 22) ve Türkiye (0.4 milyon ton veya yüzde 10) izledi.AB de 2.4 milyon ton kağıt atığı ithal ederken, en büyük miktarı (1 milyon ton veya yüzde 42 ile) Birleşik Krallık'tan geldi.

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türkiye, atık, çöp, metal, hurda, ab, ab, avrupa, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)