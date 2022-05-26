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https://tr.sputniknews.com/20220526/abdnin-ham-petrol-stoklari-azaldi-1056688030.html
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil azaldı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T02:47+0300
2022-05-26T02:47+0300
ekonomi
abd enerji enformasyon idaresi (eia)
abd
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0.2) azalarak 419 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 6 milyon varil (yüzde 1.1) azalışla 532 milyon varile geriledi.Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 500 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 219 milyon 700 bin varil oldu.Petrol üretimi arttıABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 82 bin varil azalarak 6 milyon 486 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 821 bin varil artarak 4 milyon 341 bin varil oldu.Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 14-20 Mayıs haftasında 13 bin varil artarak 12 milyon 360 bin varil seviyesinde gerçekleşti.EIA'nın "Mayıs 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 910 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 850 bin varil olması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/abd-baskani-biden-180-milyon-varilin-uzerinde-petrolun-serbest-birakilmasina-izin-veriyorum-1055218057.html
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abd enerji enformasyon idaresi (eia), abd

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

02:47 26.05.2022
© AAPetrol - Petrol Rafinerisi
Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AA
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ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil azaldı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0.2) azalarak 419 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 6 milyon varil (yüzde 1.1) azalışla 532 milyon varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 500 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 219 milyon 700 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 82 bin varil azalarak 6 milyon 486 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 821 bin varil artarak 4 milyon 341 bin varil oldu.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 14-20 Mayıs haftasında 13 bin varil artarak 12 milyon 360 bin varil seviyesinde gerçekleşti.
EIA'nın "Mayıs 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 910 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 850 bin varil olması bekleniyor.
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