Ulusal Tüfek Birliği'nden okul katliamı açıklaması: Yalnız hareket eden, dengesiz bir adamın eylemi

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu’na 18 yaşındaki Salvador Ramos'un düzenlediği silahlı saldırıda 18'i çocuk 20 kişiyi öldürmesinin yankıları sürüyor.2012’de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut’taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra ABD'deki ikinci büyük okul saldırısı olarak anılan olayın ardından gözler bir kez daha ülkedeki silahlanma yanlısı örgüt ve gruplara yöneldi.ABD'nin önde gelen silahlanma yanlısı kuruluşu Ulusal Tüfek Birliği (NRA), saldırının gerçekleştiği Uvalde'den 500 kilometre uzaklıktaki Houston'da yapılması planlanan yıllık toplantılarını saldırıya rağmen gerçekleştireceklerini duyurdu. Etkinlikte Teksas Valisi Greg Abbott ve Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un da konuşma yapması bekleniyor.NRA, Cuma günkü etkinlik öncesi yaptığı açıklamayla Teksas'taki okul saldırısına ilişkin de sessizliğini bozdu. Açıklamada uzun zamandır tartışılan silah reformuna ilişkin çağrılara yanıt vermektense, 18 yaşında suikast tüfeği satın alabilen 18 yaşındaki saldırgan 'yalnız ve dengesiz bir adam' olarak nitelendirildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Eski ABD Başkanı Donald Trump da NRA'nın yıllık toplantısında konuşma yapmak istediğini söyledi.Trump, Truth Social platformu üzerinden yayınladığı mesajda şöyle dedi:ABD, dünyada her yıl toplu silahlı saldırı görülen tek ülkeABD merkezli CNN kanalının hazırladığı bir habere göre ABD, dünyada sivillerin elinde bulunan silahların kişi sayısından fazla olduğu tek ülke olmaya devam ediyor. Buna göre, ABD'de her 100 kişiye 120,5 silah düşmesiyle dünyada ilk sırada yer alırken, Falkland Adaları'nın 100 kişiye 62 silah ile ikinci, yaklaşık 7 yıldır iç savaşın yaşandığı Yemen'de 100 kişiye 53 silah düşmesi ile üçüncü sırada geldiği belirtildi.Güney Kore ve Japonya gibi bazı ülkelerde ise bu oranın 0,2 gibi sıfıra yakın bir düzeyde seyrettiği aktarıldı.ABD'lilerin dünyadaki mevcut 857 milyon sivil silahın 393 milyonuna sahip olduğu tahmin edilerek, bunun da dünyadaki sivil silah stokunun yaklaşık yüzde 46'sına tekabül ettiği kaydedildi.Öte yandan, ABD'de her 100 bin kişiden 4'ünün silah şiddeti sonucu hayatını kaybettiği ve bu oranın diğer gelişmiş ülkelerdeki ortalamanın 18 katı olduğunun altı çizildi. Yine ABD nüfusunun dünya genelindeki nüfusa oranının yüzde 4 olduğu ancak dünyada ateşli silahlarla edilen intiharların yüzde 44'üne sahip olduğu ifade edildi. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin yarısında 1998-2019 arasında en az bir toplu silahlı saldırı gerçekleştiği ancak başka bu süre zarfında hiçbir ülkede 8'den fazla olay meydana gelmezken, ABD'de 100'den fazla toplu silahlı saldırı meydana geldiği ve bu olaylarda 2 binden fazla kişinin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.ABD'nin dünyada her yıl toplu silahlı saldırı görülen tek ülke olduğu vurgulanarak, "toplu silahlı saldırı" tanımı ile de fail hariç en az 4 kişinin öldürüldüğü olayların kastedildiği, bu tanıma kar amaçlı suç faaliyetlerinin, aile cinayetlerinin veya benzeri şiddet içeren olayların dahil edilmediği belirtildi.

