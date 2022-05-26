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https://tr.sputniknews.com/20220526/ak-parti-grup-baskanvekili-elitas-kovid-19-izninden-640-bin-hukumlu-yararlanacak-1056698820.html
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Kovid-19 izninden 640 bin hükümlü yararlanacak
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Kovid-19 izninden 640 bin hükümlü yararlanacak
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023'e uzatılmasına ilişkin, "Halen Kovid-19... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T12:36+0300
2022-05-26T12:39+0300
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koronavirüs
cezaevi
izin
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AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, 31 Mayıs'ta sona erecek açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerinin 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasıyla ilgili düzenlemeden yararlanacak hükümlülere ilişkin bilgileri TBMM Genel Kurulu'nda açıkladı.Adalet Bakanlığı'nca verilen bilgilerle ilgili konuşan Elitaş, halen Kovid-19 izninde bulunan 103 bin 533 kişi olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar Kovid-19 izninden faydalanan toplam kişi sayısı 413 bin 652. Kovid-19 izninin uzatılması durumunda, yani bu önerge verdiğimiz sürede kabul edilirse 135 bin kişinin fiilen izinde olacağı 31 Temmuz 2023 tarihine kadar bu izinden faydalanan kişi sayısının, yaklaşık 640 bin olacağı tahmin edilmektedir. Halen Kovid-19 izninde bulunan kişilerden aktif sigortalı bir işte çalışan kişi sayısı 25 bin 66'dır. Islah olan insanların, dışarıda hayatlarını idame edebilmeleri için bir çalışma imkanı verilmiş. 20 bin kişinin yeniden suç işleyip cezaevine gönderildiği bize iletildi" diye konuştu.Rakamların, açık cezaevinde bulunanların ıslah olduğu varsayımını doğruladığını aktaran Elitaş, "20 bin kişinin tekrar cezaevine dönmesi yani bu oranın yüzde 4 ile 5 civarında olması önemli bir nokta" dedi.
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koronavirüs, cezaevi, izin

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Kovid-19 izninden 640 bin hükümlü yararlanacak

12:36 26.05.2022 (güncellendi: 12:39 26.05.2022)
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023'e uzatılmasına ilişkin, "Halen Kovid-19 izninde 103 bin 533 kişi bulunuyor. Önerge, verdiğimiz sürede kabul edilirse bu izinden faydalanan kişi sayısının yaklaşık 640 bin kişi olacağı tahmin edilmektedir" dedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, 31 Mayıs'ta sona erecek açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerinin 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasıyla ilgili düzenlemeden yararlanacak hükümlülere ilişkin bilgileri TBMM Genel Kurulu'nda açıkladı.
Adalet Bakanlığı'nca verilen bilgilerle ilgili konuşan Elitaş, halen Kovid-19 izninde bulunan 103 bin 533 kişi olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar Kovid-19 izninden faydalanan toplam kişi sayısı 413 bin 652. Kovid-19 izninin uzatılması durumunda, yani bu önerge verdiğimiz sürede kabul edilirse 135 bin kişinin fiilen izinde olacağı 31 Temmuz 2023 tarihine kadar bu izinden faydalanan kişi sayısının, yaklaşık 640 bin olacağı tahmin edilmektedir. Halen Kovid-19 izninde bulunan kişilerden aktif sigortalı bir işte çalışan kişi sayısı 25 bin 66'dır. Islah olan insanların, dışarıda hayatlarını idame edebilmeleri için bir çalışma imkanı verilmiş. 20 bin kişinin yeniden suç işleyip cezaevine gönderildiği bize iletildi" diye konuştu.
Rakamların, açık cezaevinde bulunanların ıslah olduğu varsayımını doğruladığını aktaran Elitaş, "20 bin kişinin tekrar cezaevine dönmesi yani bu oranın yüzde 4 ile 5 civarında olması önemli bir nokta" dedi.
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