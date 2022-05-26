https://tr.sputniknews.com/20220526/aktor-ray-liotta-hayatini-kaybetti-1056720236.html

Aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

Aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Menajeri Jennifer Craig, Liotta'nın film çekimi için bulunduğu yerde uyurken hayatını kaybettiğini... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T22:51+0300

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yaşam

aktör

oyuncu

abd

ray liotta

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Field of Dreams filminde canlandırdığı Shoeless Joe Jackson, Goodfellas filminde ise Henry Hill karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Jennifer Craig, The Hollywood Repoter sitesine yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın bir filmin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

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aktör, oyuncu, abd, ray liotta