Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220526/aktor-ray-liotta-hayatini-kaybetti-1056720236.html
Aktör Ray Liotta hayatını kaybetti
Aktör Ray Liotta hayatını kaybetti
Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Menajeri Jennifer Craig, Liotta'nın film çekimi için bulunduğu yerde uyurken hayatını kaybettiğini... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T22:51+0300
2022-05-26T22:51+0300
yaşam
aktör
oyuncu
abd
ray liotta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056720200_7:0:647:360_1920x0_80_0_0_45978644b2e1d6c196541e90abc3832b.png
Field of Dreams filminde canlandırdığı Shoeless Joe Jackson, Goodfellas filminde ise Henry Hill karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Jennifer Craig, The Hollywood Repoter sitesine yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın bir filmin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056720200_87:0:567:360_1920x0_80_0_0_013f3990d3b6f64e82b7aeb4f634dd44.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aktör, oyuncu, abd, ray liotta

Aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

22:51 26.05.2022
© AP PhotoRay Liotta
Ray Liotta - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Menajeri Jennifer Craig, Liotta'nın film çekimi için bulunduğu yerde uyurken hayatını kaybettiğini açıkladı.
Field of Dreams filminde canlandırdığı Shoeless Joe Jackson, Goodfellas filminde ise Henry Hill karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri Jennifer Craig, The Hollywood Repoter sitesine yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın bir filmin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала