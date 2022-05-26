https://tr.sputniknews.com/20220526/aktor-ray-liotta-hayatini-kaybetti-1056720236.html
Aktör Ray Liotta hayatını kaybetti
Aktör Ray Liotta hayatını kaybetti
Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Menajeri Jennifer Craig, Liotta'nın film çekimi için bulunduğu yerde uyurken hayatını kaybettiğini... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T22:51+0300
2022-05-26T22:51+0300
2022-05-26T22:51+0300
yaşam
aktör
oyuncu
abd
ray liotta
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Field of Dreams filminde canlandırdığı Shoeless Joe Jackson, Goodfellas filminde ise Henry Hill karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Jennifer Craig, The Hollywood Repoter sitesine yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın bir filmin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.
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aktör, oyuncu, abd, ray liotta
Aktör Ray Liotta hayatını kaybetti
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Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Menajeri Jennifer Craig, Liotta'nın film çekimi için bulunduğu yerde uyurken hayatını kaybettiğini açıkladı.
Field of Dreams filminde canlandırdığı Shoeless Joe Jackson, Goodfellas filminde ise Henry Hill karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Menajeri Jennifer Craig, The Hollywood Repoter sitesine yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın bir filmin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.