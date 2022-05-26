https://tr.sputniknews.com/20220526/appledan-ucretlere-zam-karari--1056700996.html

Apple'dan ücretlere zam kararı

Apple'dan ücretlere zam kararı

Apple, ABD'deki işçilerin ücretlerine yüzde 10 zam yapma kararı aldı. Zam ile birlikte saatlik asgari ücret 22 dolara çıkacak. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T13:22+0300

2022-05-26T13:22+0300

2022-05-26T13:24+0300

ekonomi

apple

sendika

abd

asgari ücret

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Perakende noktalarındaki sendikalaşma ve sıkılaşan istihdam piyasası ile karşı karşıya kalan Apple, ABD'de işçi ücretlerini artırma kararı aldı. Şirket yüzde 10 zamla saatlik asgari ücreti 22 dolara çıkaracak. BloombergHT'nin aktardığına göre şirket çalışanlarına gönderdiği bildirimde yıllık performans bazlı ücret artışı programının da hızlandırılacağını açıkladı. Nisan ayının sonlarında Atlanta'da bir Apple mağazasında çalışan 107 işçi sendikalaşma çalışmaları için adım atmıştı. Apple mağazasında sendikalaşma mücadelesi veren işçiler, aldıkları ücretin Atlanta'daki yaşam şartlarının altına düştüğünü, 20 dolar olan başlangıç ücretini 28 dolara çıkarmayı ve enflasyonu dengelemek için daha fazla zam ve kâr paylaşımı istediklerini dile getirmişti. New York'un Staten Island ilçesinde bulunan Amazon'a ait depo çalışanları, 1 Nisan'da internet satış mağazasına karşı ülkedeki ilk sendikalaşma mücadelesini kazanmış, bu başarı Amazon'un diğer eyaletlerdeki depo çalışanları ve Apple işçileri için de örnek teşkil etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220421/abdde-apple-calisanlari-sirkete-karsi-ilk-sendikayi-kurmak-icin-imza-topladi-1055725714.html

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apple, sendika, abd, asgari ücret