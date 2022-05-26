Aynur Doğan'ın Bursa konseri de iptal edildi
16:33 26.05.2022 (güncellendi: 16:36 26.05.2022)
© Instagram/Aynur DoğanAynur Doğan
© Instagram/Aynur Doğan
Bursa Büyükşehir Belediyesi, sanatçı Aynur Doğan'ın Bursa'daki konserini iptal etti. Belediyeden yapılan açıklamada, "Belirtilen tarihte yapılacak olan konserin firma tarafından iptal edildiği bilgisi alınmıştır" denildi.
Aynur Doğan’ın Kocaeli Derince’de yapacağı konserin AK Parti yönetimindeki belediye tarafından iptal edilmesinin ardından bir engel de Bursa’dan geldi. Doğan’ın 31 Mayıs Salı günü Bursa Kültür Park Açıkhava’da yapacağı konserin iptal edildiği açıklandı.
Belediye'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bahsi geçen konser organizasyonu Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Organizasyonu düzenleyen şirket ile görüşülerek, belirtilen tarihte yapılacak olan konserin firma tarafından iptal edildiği bilgisi alınmıştır."
Merhaba, öncelikle bahsi geçen konser organizasyonu Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Organizasyonu düzenleyen şirket ile görüşülerek, belirtilen tarihte yapılacak olan konserin firma tarafından iptal edildiği bilgisi alınmıştır. Bilginize.— Bursa Büyükşehir Destek (@BBBDestek) May 26, 2022
Bursa Valiliği kentteki tüm eylem ve etkinlikleri 'provakatif' gerekçesiyle yasakladı
Öte yandan Bursa Valiliği, "provakatif eylemlerin önüne geçilebilmesi için 27 Mayıs 2022 saat 00.01’den 02 Haziran 2022 saat 23.59’a kadar 7 gün eylem ve etkinliklerin yasak olduğunu" açıkladı.
Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi:
"Bursa sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provakatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması için bazı kararlar alınmıştır. Alınan karar gereği açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto gibi eylem ile etkinlikler, bu konu ile alakalı her türlü faaliyetin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenerek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler, merkez ilçeleri, dış ilçeleri ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil 27 Mayıs 2022 tarihi saat 00.01’den 02 Haziran 2022 tarihi saat 23.59’a kadar 7 (yedi) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR."