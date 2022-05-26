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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T11:26+0300
2022-05-26T11:26+0300
2022-05-26T11:48+0300
türkiye
nato
mevlüt çavuşoğlu
jens stoltenberg
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Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü.Çavuşoğlu ile Stoltenberg, 22 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü
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nato, mevlüt çavuşoğlu, jens stoltenberg
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
11:26 26.05.2022 (güncellendi: 11:48 26.05.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu ile Stoltenberg, 22 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü