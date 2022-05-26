https://tr.sputniknews.com/20220526/bakan-cavusoglu-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1056695846.html

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T11:26+0300

2022-05-26T11:26+0300

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türkiye

nato

mevlüt çavuşoğlu

jens stoltenberg

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Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü.Çavuşoğlu ile Stoltenberg, 22 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü

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nato, mevlüt çavuşoğlu, jens stoltenberg