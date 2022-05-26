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Ankara'da freni boşalan belediye otobüsü 7 araca çarparak durabildi: 1 yaralı
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsü 7 araca çarparak durabildi: 1 yaralı
Freni boşalan belediye otobüsü 7 araca çarparak durabildi. bir kişinin yaralandığı kazada 7 araçta da hasar oluştu. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
belediye
özel halk ve belediye otobüsü işverenler sendikası
ankara
çankaya
kaza
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan bir belediye otobüsü park halindeki araçlara çarptı.Çankaya ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana gelen kazada, hareket halindeki belediye otobüsünün freni boşaldı. Kontrolden çıkan otobüs park halindeki araçlara çarptı. 7 araçta maddi hasar meydana gelirken 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220523/ibb-meclisinde-ogrenci-ulasim-kartlarina-yapilan-zammin-belediye-subvanse-edilmesi-kabul-edildi-1056602443.html
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belediye, özel halk ve belediye otobüsü işverenler sendikası, ankara, çankaya, kaza

Ankara'da freni boşalan belediye otobüsü 7 araca çarparak durabildi: 1 yaralı

13:15 26.05.2022 (güncellendi: 13:16 26.05.2022)
© İHABaşkent'te freni boşalan belediye otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı
Başkent'te freni boşalan belediye otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© İHA
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Freni boşalan belediye otobüsü 7 araca çarparak durabildi. bir kişinin yaralandığı kazada 7 araçta da hasar oluştu.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan bir belediye otobüsü park halindeki araçlara çarptı.
Çankaya ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana gelen kazada, hareket halindeki belediye otobüsünün freni boşaldı.
Kontrolden çıkan otobüs park halindeki araçlara çarptı.
7 araçta maddi hasar meydana gelirken 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İstanbulkart/Akbil - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
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23 Mayıs, 17:44
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