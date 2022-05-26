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https://tr.sputniknews.com/20220526/biden-ve-esi-pazar-gunu-ilkokul-saldirisinin-yasandigi-teksasi-ziyaret-edecek-1056721292.html
Biden ve eşi, pazar günü ilkokul saldırısının yaşandığı Teksas'ı ziyaret edecek
Biden ve eşi, pazar günü ilkokul saldırısının yaşandığı Teksas'ı ziyaret edecek
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, 19 çocuk ve 2 öğretmenin öldürüldüğü ilkokul saldırısının yaşandığı Teksas’ın Uvalde kasabasını 29 Mayıs Pazar günü... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T23:26+0300
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dünya
abd
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jill biden
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ziyaret
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Biden ve eşi, korkunç ilkokul saldırısında 21 kişinin yaşamını yitirdiği toplumun acılarını paylaşmak için 29 Mayıs'ta Teksas Uvalde'ye gidecek" ifadesine yer verildi.Biden, dün yaptığı konuşmada, yakın zamanda Uvalde'ye gideceğini belirtmişti.Uvalde'de 24 Mayıs günü yaşanan silahlı saldırıda 19 çocuk ve 2 öğretmen yaşamını yitirmişti.Polis: Saldırgan, vurulmadan önce 1 saatten fazla okulun içinde dolaşmışTeksas polisinden yapılan açıklamada, silahlı saldırganın polis tarafından vurulmadan önce bir saatten fazla bir süre okulun içinde dolaştığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/bidendan-ilkokul-saldirisi-sonrasi-teksasa-ziyaret-karari--1056685708.html
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abd, joe biden, jill biden, teksas, ziyaret

Biden ve eşi, pazar günü ilkokul saldırısının yaşandığı Teksas'ı ziyaret edecek

23:26 26.05.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERERJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERER
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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, 19 çocuk ve 2 öğretmenin öldürüldüğü ilkokul saldırısının yaşandığı Teksas’ın Uvalde kasabasını 29 Mayıs Pazar günü ziyaret edecek.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Biden ve eşi, korkunç ilkokul saldırısında 21 kişinin yaşamını yitirdiği toplumun acılarını paylaşmak için 29 Mayıs'ta Teksas Uvalde'ye gidecek" ifadesine yer verildi.
Biden, dün yaptığı konuşmada, yakın zamanda Uvalde'ye gideceğini belirtmişti.
Uvalde'de 24 Mayıs günü yaşanan silahlı saldırıda 19 çocuk ve 2 öğretmen yaşamını yitirmişti.

Polis: Saldırgan, vurulmadan önce 1 saatten fazla okulun içinde dolaşmış

Teksas polisinden yapılan açıklamada, silahlı saldırganın polis tarafından vurulmadan önce bir saatten fazla bir süre okulun içinde dolaştığı belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ve enflasyon hakkında konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
DÜNYA
Biden'dan, 21 kişinin öldüğü ilkokul saldırısı sonrası Teksas'a ziyaret kararı
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