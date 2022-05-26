https://tr.sputniknews.com/20220526/biden-ve-esi-pazar-gunu-ilkokul-saldirisinin-yasandigi-teksasi-ziyaret-edecek-1056721292.html

Biden ve eşi, pazar günü ilkokul saldırısının yaşandığı Teksas'ı ziyaret edecek

Biden ve eşi, pazar günü ilkokul saldırısının yaşandığı Teksas'ı ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, 19 çocuk ve 2 öğretmenin öldürüldüğü ilkokul saldırısının yaşandığı Teksas’ın Uvalde kasabasını 29 Mayıs Pazar günü... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T23:26+0300

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Biden ve eşi, korkunç ilkokul saldırısında 21 kişinin yaşamını yitirdiği toplumun acılarını paylaşmak için 29 Mayıs'ta Teksas Uvalde'ye gidecek" ifadesine yer verildi.Biden, dün yaptığı konuşmada, yakın zamanda Uvalde'ye gideceğini belirtmişti.Uvalde'de 24 Mayıs günü yaşanan silahlı saldırıda 19 çocuk ve 2 öğretmen yaşamını yitirmişti.Polis: Saldırgan, vurulmadan önce 1 saatten fazla okulun içinde dolaşmışTeksas polisinden yapılan açıklamada, silahlı saldırganın polis tarafından vurulmadan önce bir saatten fazla bir süre okulun içinde dolaştığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220526/bidendan-ilkokul-saldirisi-sonrasi-teksasa-ziyaret-karari--1056685708.html

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