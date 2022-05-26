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https://tr.sputniknews.com/20220526/bidendan-ilkokul-saldirisi-sonrasi-teksasa-ziyaret-karari--1056685708.html
Biden'dan, 21 kişinin öldüğü ilkokul saldırısı sonrası Teksas'a ziyaret kararı
Biden'dan, 21 kişinin öldüğü ilkokul saldırısı sonrası Teksas'a ziyaret kararı
Biden, yaptığı açıklamada, 21 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı kurbanlarının aileleriyle görüşmek için önümüzdeki günlerde Teksas Uvalde'ye... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
joe biden
jill biden
ziyaret
teksas
okul
ilkokul
saldırı
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ABD Başkanı Joe Biden, 19'u çocuk, 2'si yetişkin olmak üzere 21 kişinin öldüğü Teksas Uvalde'deki ilkokul saldırısının ardından eşi First Lady Jill Biden ile bölgeye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.Biden, düzenlediği basın toplantısında, "Jill ve ben, ailelerle görüşmek ve olayın ardından toplumda rahatlama sağlamak amacıyla önümüzdeki günlerde Teksas'a seyahat edeceğiz" dedi.Dün gerçekleşen olayda 18 yaşındaki silahlı Salvador Ramos, Robb İlköğretim Okulu'na girerek 19 çocuğu ve iki öğretim üyesini silahla öldürdü. Saldırıda 17 kişi de yaranladı.
https://tr.sputniknews.com/20220525/abddeki-ilkokul-saldirgani-saldiriyi-facebook-hesabinda-paylasmis-1056682721.html
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abd, joe biden, jill biden, ziyaret, teksas, okul, ilkokul, saldırı

Biden'dan, 21 kişinin öldüğü ilkokul saldırısı sonrası Teksas'a ziyaret kararı

00:39 26.05.2022 (güncellendi: 00:43 26.05.2022)
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ve enflasyon hakkında konuşurken
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ve enflasyon hakkında konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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Biden, yaptığı açıklamada, 21 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı kurbanlarının aileleriyle görüşmek için önümüzdeki günlerde Teksas Uvalde'ye gideceğini duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, 19'u çocuk, 2'si yetişkin olmak üzere 21 kişinin öldüğü Teksas Uvalde'deki ilkokul saldırısının ardından eşi First Lady Jill Biden ile bölgeye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Biden, düzenlediği basın toplantısında, "Jill ve ben, ailelerle görüşmek ve olayın ardından toplumda rahatlama sağlamak amacıyla önümüzdeki günlerde Teksas'a seyahat edeceğiz" dedi.
Dün gerçekleşen olayda 18 yaşındaki silahlı Salvador Ramos, Robb İlköğretim Okulu'na girerek 19 çocuğu ve iki öğretim üyesini silahla öldürdü. Saldırıda 17 kişi de yaranladı.
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
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ABD’deki ilkokul saldırganı, saldırıyı Facebook hesabında paylaşmış
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