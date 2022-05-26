https://tr.sputniknews.com/20220526/bilal-erdogan-buyuk-hedefleri-onumuze-koyarak-bugunlere-geldik-1056720645.html

Bilal Erdoğan: Büyük hedefleri önümüze koyarak bugünlere geldik

Bilal Erdoğan: Büyük hedefleri önümüze koyarak bugünlere geldik

Bilal Erdoğan Okçular Vakfı'nın düzenlediği törende, "Yani biz gerçek anlamda bir amatör ruhu, milli sporumuzun zirveye taşınması için seferber ettik, seferber... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T23:08+0300

2022-05-26T23:08+0300

2022-05-26T23:08+0300

politika

bilal erdoğan

okçuluk

mete gazoz

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İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılış töreni, Bilal Erdoğan ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un katılımıyla yapıldı.Mete Gazoz adına dikilen menzil (rekor) taşının da yer aldığı Beyoğlu'ndaki Okçular Vakfı'nda düzenlenen törende, Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı:"Burası, geleneksel okçuluğun dünyadaki merkezi"Yani biz gerçek anlamda bir amatör ruhu, milli sporumuzun zirveye taşınması için seferber ettik, seferber olduk. Federasyonumuz, kulüplerimiz, Okçular Vakfı'mız, devletimizin ilgili kurumları ve destekçilerle sistemli çalışarak, büyük hedefleri önümüze koyarak bugünlere geldik.Buradaki menzil taşları, devrinin en iyi okçuları anısına dikildi. Bunların yanında Mete Gazoz'un da menzil taşının bulunması, tarihte Türk milletinin okçulukta yeniden zirveye yürüyüşünün başlangıcı diye muhtemelen hatırlanacak. Bütün gençlerimize örnek olduğu, bütün başarılara ilham verdiği, Türkiye'nin tüm rakiplerinin kalbine korku düşürdüğü için kendisine teşekkür ediyoruz. Geleneksel okçularla bir mesaj vermek lazım. Burası, geleneksel okçuluğun dünyadaki merkezi.'İstanbul okçulukta dünya merkezi olarak yerini tahkim edecektir'Geleneksel okçulukta da çok büyük bir atılım içerisindeyiz. Ümit ediyorum yakın zamanda, uluslararası geleneksel okçuluk müsabakalarının çok daha büyük düzeyde yapıldığına şahitlik edeceğiz. Bunda Türkiye'nin çok büyük katkısı ve desteği olacak.Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı olarak, geleneksel okçulukta bu uluslararası heyecanın çok ciddi düzeyde devam ettiğini görmekten mutluyum. İnşallah İstanbul hem okçulukta hem de geleneksel okçulukta bir dünya merkezi olarak yerini tahkim edecektir.'Gözlerindeki ışıltı bile gençlerimizi heyecanlandırıyor'Bütün emeği geçenlere, vakıf başkanına, sponsorlara, misafir sporculara, paralimpik ve geleneksel şampiyonlarımıza, en başta Mete Gazoz'a bize büyük gurur yaşattığı için, gençlerimize bu yüksek hedefleri koyduğu için çok teşekkür ediyorum. Daha yolun başında. Nice başarıları, nice madalyaları milletimize, ülkemize kazandıracak. Örnek bir sporcu. Gözlerindeki ışıltı bile gençlerimizi heyecanlandırıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220302/bilal-erdogan-turkiye-olarak-21-yuzyilda-damgamizi-vuracagiz-1054374804.html

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bilal erdoğan, okçuluk, mete gazoz