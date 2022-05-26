https://tr.sputniknews.com/20220526/bodrumda-deniz-ve-sahilden-iki-saatte-250-kilogram-cop-cikti-1056687745.html
Bodrum’da deniz ve sahilden iki saatte 250 kilogram çöp çıktı
Bodrum’da deniz ve sahilden iki saatte 250 kilogram çöp çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki deniz dibi temizliğinde 250 kilogram çöp toplandı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T02:35+0300
2022-05-26T02:35+0300
2022-05-26T02:42+0300
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi."Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla Güvercinlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Dalış Ekibi ve Güvercinlik Sudi Özkan Ortaokulundan öğrenci öğretmenler katıldı.Etkinlikte, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından öğrencilere çevre bilinciyle ilgili bilgilendirme yapıldı.Deniz dibinden ve sahilden yaklaşık iki saatte 250 kilogram atık toplandı. Atıklar Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.
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muğla, bodrum, deniz, çöp
Bodrum’da deniz ve sahilden iki saatte 250 kilogram çöp çıktı
02:35 26.05.2022 (güncellendi: 02:42 26.05.2022) Abone ol
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki deniz dibi temizliğinde 250 kilogram çöp toplandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.
"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla Güvercinlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Dalış Ekibi ve Güvercinlik Sudi Özkan Ortaokulundan öğrenci öğretmenler katıldı.
Etkinlikte, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından öğrencilere çevre bilinciyle ilgili bilgilendirme yapıldı.
Deniz dibinden ve sahilden yaklaşık iki saatte 250 kilogram atık toplandı. Atıklar Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.