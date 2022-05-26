https://tr.sputniknews.com/20220526/bodrumda-deniz-ve-sahilden-iki-saatte-250-kilogram-cop-cikti-1056687745.html

Bodrum’da deniz ve sahilden iki saatte 250 kilogram çöp çıktı

Bodrum’da deniz ve sahilden iki saatte 250 kilogram çöp çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki deniz dibi temizliğinde 250 kilogram çöp toplandı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

muğla

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deniz

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi."Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla Güvercinlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Dalış Ekibi ve Güvercinlik Sudi Özkan Ortaokulundan öğrenci öğretmenler katıldı.Etkinlikte, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından öğrencilere çevre bilinciyle ilgili bilgilendirme yapıldı.Deniz dibinden ve sahilden yaklaşık iki saatte 250 kilogram atık toplandı. Atıklar Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

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muğla, bodrum, deniz, çöp