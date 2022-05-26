https://tr.sputniknews.com/20220526/bosanma-asamasindaki-karisina-dogalgaz-duzenekli-tuzak-kurdu-1056693996.html

Boşanma aşamasındaki karısına doğalgaz düzenekli tuzak kurdu

Boşanma aşamasındaki karısına doğalgaz düzenekli tuzak kurdu

Bursa’da boşanma aşamasındaki karısının evinde doğal gazı açıp evi havaya uçurmak için düzenek kurduğu iddia edilen adam ve yanındaki oğlu gözaltına alındı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T10:44+0300

2022-05-26T10:44+0300

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türkiye

bursa

doğalgaz

boşanma

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Bursa'da iddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.’nin komşuları, evden yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti.Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti. Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürerken N.T.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220519/aydinda-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-oldurdu-1056518557.html

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bursa, doğalgaz, boşanma