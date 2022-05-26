Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220526/bosanma-asamasindaki-karisina-dogalgaz-duzenekli-tuzak-kurdu-1056693996.html
Boşanma aşamasındaki karısına doğalgaz düzenekli tuzak kurdu
Boşanma aşamasındaki karısına doğalgaz düzenekli tuzak kurdu
Bursa’da boşanma aşamasındaki karısının evinde doğal gazı açıp evi havaya uçurmak için düzenek kurduğu iddia edilen adam ve yanındaki oğlu gözaltına alındı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T10:44+0300
2022-05-26T10:45+0300
türkiye
bursa
doğalgaz
boşanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056693971_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_394ab762e22b399533409d2b8ff9b831.jpg
Bursa'da iddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.’nin komşuları, evden yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti.Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti. Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürerken N.T.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220519/aydinda-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-oldurdu-1056518557.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056693971_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_edb86356a1a5db4570286ca935f005d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, doğalgaz, boşanma

Boşanma aşamasındaki karısına doğalgaz düzenekli tuzak kurdu

10:44 26.05.2022 (güncellendi: 10:45 26.05.2022)
© İHABoşanma aşamasındaki karısına doğalgaz düzenekli tuzak kurdu
Boşanma aşamasındaki karısına doğalgaz düzenekli tuzak kurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Bursa’da boşanma aşamasındaki karısının evinde doğal gazı açıp evi havaya uçurmak için düzenek kurduğu iddia edilen adam ve yanındaki oğlu gözaltına alındı.
Bursa'da iddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.’nin komşuları, evden yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti.
Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti.
Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.
Soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürerken N.T.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
TÜRKİYE
Aydın'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
19 Mayıs, 23:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала