https://tr.sputniknews.com/20220526/bosanma-asamasindaki-karisina-dogalgaz-duzenekli-tuzak-kurdu-1056693996.html
Boşanma aşamasındaki karısına doğalgaz düzenekli tuzak kurdu
Boşanma aşamasındaki karısına doğalgaz düzenekli tuzak kurdu
Bursa’da boşanma aşamasındaki karısının evinde doğal gazı açıp evi havaya uçurmak için düzenek kurduğu iddia edilen adam ve yanındaki oğlu gözaltına alındı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T10:44+0300
2022-05-26T10:44+0300
2022-05-26T10:45+0300
türkiye
bursa
doğalgaz
boşanma
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Bursa'da iddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.’nin komşuları, evden yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti.Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti. Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürerken N.T.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220519/aydinda-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-oldurdu-1056518557.html
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bursa, doğalgaz, boşanma
Boşanma aşamasındaki karısına doğalgaz düzenekli tuzak kurdu
10:44 26.05.2022 (güncellendi: 10:45 26.05.2022) Abone ol
Bursa’da boşanma aşamasındaki karısının evinde doğal gazı açıp evi havaya uçurmak için düzenek kurduğu iddia edilen adam ve yanındaki oğlu gözaltına alındı.
Bursa'da iddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.’nin komşuları, evden yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti.
Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti.
Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.
Soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürerken N.T.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.