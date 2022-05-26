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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | Rusya: Zaporijya Santrali’nin Rus askerleri tarafından korunması haklı gerekçelere dayanıyor
CANLI | Rusya: Zaporijya Santrali’nin Rus askerleri tarafından korunması haklı gerekçelere dayanıyor
UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin Zaporijya Nükleer Santarli’ndeki nükleer maddelere ilişkin açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
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Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya: Zaporijya Santrali’nin Rus askerleri tarafından korunması haklı gerekçelere dayanıyor

17:02 26.05.2022 (güncellendi: 17:23 26.05.2022)
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UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin Zaporijya Nükleer Santarli’ndeki nükleer maddelere ilişkin açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Rus askerlerinin radyoaktif madde sızıntılarının önlenmesi için Zaporijya Nükleer Santrali’nin korunmasını üslenmesinin haklılığının ortaya çıktığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Rostov Bölge Sınır Muhafaza İdaresi’nden yapılan açıklamada, son bir günde Donbass ve Ukrayna’dan 15 binin üzerinde sığınmacının sınır kapılarından geçerek Rostov bölgesine giriş yaptıklarını duyurdu.
Herson bölgesinin askeri-sivil yönetiminin başındaki Vladimir Saldo, Rus mobil şebeke operatörlerinin Herson bölgesinde çalışmaya başladığını belirtti.
Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, hem Türkiye'nin hem de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ittifak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin küresel ekonomi çevresinden çekilmek gibi bir niyeti olmadığını, Rusya’nın dışarıda tutulmasının imkansız olduğunu kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Kiev'den toprak tavizi değil Rusya'nın dile getirdiği talepleri kabul etmesini ve gerçek durumun farkına varmasını beklediğini belirtti.
Herson - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rus mobil operatörleri, Herson bölgesinde çalışmaya başladı
06:11
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:20 26.05.2022
Rus Dışişleri: Zaporijya Nükleer Santrali’nin Rus askerleri tarafından korunması haklı gerekçelere dayanıyor
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin Zaporijya Nükleer Santarli’ndeki nükleer maddelere ilişkin açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus askerlerinin radyoaktif madde sızıntılarının önlenmesi için Zaporijya Nükleer Santrali’nin korunmasını üslenmesinin haklılığının ortaya çıktığını söyledi.
Zaharova, santralde bulunan yakıtın nükleer silah yapımında kullanılmasının pek mümkün görünmediğini belirterek, “Reaktörlere yüklenen yakıt, yerinde depolama tesislerine boşaltılan kullanılmış nükleer yakıt, santralde bulunan nükleer yakıt ve nükleer malzemeleri kastetmişler gibi görünüyor. Burada Uranyum düşük oranda zenginleştiriliyor ve kullanılmış nükleer yakıtta bulunan plütonyum, dünyada sadece birkaç ülkede bulunan oldukça karmaşık tesisler kullanılmadan ayrıştırılamayacağından ve izotopik bileşimi nedeniyle nükleer silah yapımında kullanılması pek mümkün olmayabilir” dedi.
Zaharova, santralin şu anda Ukraynalı operatör tarafından kontrol edildiğini ve Rus askerlerinin Zaporijya Nükleer Santrali’nin korumasını sağladığını hatırlatarak, “Bununla birlikte, özel askeri operasyon bölgesinde bulunan nükleer tesislerde, nükleer ve radyoaktif madde sızıntılarının önlenmesi açısından Rus askerlerinin Zaporijya Nükleer Santrali’ni koruma altına almasının haklılığının teyit edildiğini bir kez daha vurguluyoruz” diye konuştu.
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