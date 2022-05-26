CANLI | Rusya: Zaporijya Santrali’nin Rus askerleri tarafından korunması haklı gerekçelere dayanıyor

Rus Dışişleri: Zaporijya Nükleer Santrali’nin Rus askerleri tarafından korunması haklı gerekçelere dayanıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin Zaporijya Nükleer Santarli’ndeki nükleer maddelere ilişkin açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus askerlerinin radyoaktif madde sızıntılarının önlenmesi için Zaporijya Nükleer Santrali’nin korunmasını üslenmesinin haklılığının ortaya çıktığını söyledi.

Zaharova, santralde bulunan yakıtın nükleer silah yapımında kullanılmasının pek mümkün görünmediğini belirterek, “Reaktörlere yüklenen yakıt, yerinde depolama tesislerine boşaltılan kullanılmış nükleer yakıt, santralde bulunan nükleer yakıt ve nükleer malzemeleri kastetmişler gibi görünüyor. Burada Uranyum düşük oranda zenginleştiriliyor ve kullanılmış nükleer yakıtta bulunan plütonyum, dünyada sadece birkaç ülkede bulunan oldukça karmaşık tesisler kullanılmadan ayrıştırılamayacağından ve izotopik bileşimi nedeniyle nükleer silah yapımında kullanılması pek mümkün olmayabilir” dedi.

Zaharova, santralin şu anda Ukraynalı operatör tarafından kontrol edildiğini ve Rus askerlerinin Zaporijya Nükleer Santrali’nin korumasını sağladığını hatırlatarak, “Bununla birlikte, özel askeri operasyon bölgesinde bulunan nükleer tesislerde, nükleer ve radyoaktif madde sızıntılarının önlenmesi açısından Rus askerlerinin Zaporijya Nükleer Santrali’ni koruma altına almasının haklılığının teyit edildiğini bir kez daha vurguluyoruz” diye konuştu.