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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
chp
gelecek partisi
ahmet davutoğlu
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.CHP Genel Merkezi'nde 1.5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu 29 Mayıs Pazar günü Gelecek Partisi'nde yapılacak ve 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının katılacağı çalışma yemeğine davet etti.Çalışma yemeğinin gündeminin konuşulduğu görüşmede, Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirildiği de belirtildi.
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chp, gelecek partisi, ahmet davutoğlu, kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü

22:16 26.05.2022
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
CHP Genel Merkezi'nde 1.5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu 29 Mayıs Pazar günü Gelecek Partisi'nde yapılacak ve 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının katılacağı çalışma yemeğine davet etti.
Çalışma yemeğinin gündeminin konuşulduğu görüşmede, Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirildiği de belirtildi.
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