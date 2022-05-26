https://tr.sputniknews.com/20220526/chp-lideri-kilicdaroglu-gelecek-partisi-lideri-davutoglu-ile-gorustu-1056719072.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T22:16+0300
2022-05-26T22:16+0300
2022-05-26T22:16+0300
türkiye
chp
gelecek partisi
ahmet davutoğlu
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.CHP Genel Merkezi'nde 1.5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu 29 Mayıs Pazar günü Gelecek Partisi'nde yapılacak ve 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının katılacağı çalışma yemeğine davet etti.Çalışma yemeğinin gündeminin konuşulduğu görüşmede, Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirildiği de belirtildi.
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chp, gelecek partisi, ahmet davutoğlu, kemal kılıçdaroğlu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
CHP Genel Merkezi'nde 1.5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu 29 Mayıs Pazar günü Gelecek Partisi'nde yapılacak ve 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının katılacağı çalışma yemeğine davet etti.
Çalışma yemeğinin gündeminin konuşulduğu görüşmede, Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirildiği de belirtildi.