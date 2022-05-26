https://tr.sputniknews.com/20220526/chp-lideri-kilicdaroglu-gelecek-partisi-lideri-davutoglu-ile-gorustu-1056719072.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T22:16+0300

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türkiye

chp

gelecek partisi

ahmet davutoğlu

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.CHP Genel Merkezi'nde 1.5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu 29 Mayıs Pazar günü Gelecek Partisi'nde yapılacak ve 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının katılacağı çalışma yemeğine davet etti.Çalışma yemeğinin gündeminin konuşulduğu görüşmede, Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirildiği de belirtildi.

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chp, gelecek partisi, ahmet davutoğlu, kemal kılıçdaroğlu