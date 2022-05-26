https://tr.sputniknews.com/20220526/cocuklarini-balkondan-atarak-oldurup-intihar-girisiminde-bulunan-zanli-hastanede-hayatini-kaybetti-1056694314.html

Çocuklarını balkondan atarak öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı hastanede hayatını kaybetti

Çocuklarını balkondan atarak öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı hastanede hayatını kaybetti

Aksaray'da eşini ve çocuklarını öldürüp intihar girişiminde bulunan Afganistan uyruklu zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T10:48+0300

2022-05-26T10:48+0300

2022-05-26T10:48+0300

türkiye

aksaray

cinayet

intihar

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Eşi ile iki çocuğunu öldürdükten sonra balkondan atlayarak intihar girişiminde bulunan M.H.S (35), kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir kişiye misafirliğe giden Afganistan uyruklu M.H.S, dün eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, ardından çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atmıştı. M.H.S'de balkondan atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Gol Bibi S. ve iki çocuğu kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

türkiye

aksaray

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aksaray, cinayet, intihar