https://tr.sputniknews.com/20220526/cocuklarini-balkondan-atarak-oldurup-intihar-girisiminde-bulunan-zanli-hastanede-hayatini-kaybetti-1056694314.html
Çocuklarını balkondan atarak öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı hastanede hayatını kaybetti
Çocuklarını balkondan atarak öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı hastanede hayatını kaybetti
Aksaray'da eşini ve çocuklarını öldürüp intihar girişiminde bulunan Afganistan uyruklu zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T10:48+0300
2022-05-26T10:48+0300
2022-05-26T10:48+0300
türkiye
aksaray
cinayet
intihar
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Eşi ile iki çocuğunu öldürdükten sonra balkondan atlayarak intihar girişiminde bulunan M.H.S (35), kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir kişiye misafirliğe giden Afganistan uyruklu M.H.S, dün eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, ardından çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atmıştı. M.H.S'de balkondan atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Gol Bibi S. ve iki çocuğu kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
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aksaray, cinayet, intihar
Çocuklarını balkondan atarak öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı hastanede hayatını kaybetti
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Aksaray'da eşini ve çocuklarını öldürüp intihar girişiminde bulunan Afganistan uyruklu zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eşi ile iki çocuğunu öldürdükten sonra balkondan atlayarak intihar girişiminde bulunan M.H.S (35), kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir kişiye misafirliğe giden Afganistan uyruklu M.H.S, dün eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, ardından çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atmıştı.
M.H.S'de balkondan atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Gol Bibi S. ve iki çocuğu kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.