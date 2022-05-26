Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki zat bürokratları hedef alıp tehdit ediyor

Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Terör örgütü ile iltisakı yüzünden kamudan uzaklaştırılan birçok personel oldu. son dönemde giderek sıklaşan şekilde ana muhalefet partisi başındaki zat bürokratları hedef alıp tehdit ediyor. Biz de validen müfettişine işlemleri sebebiyle tenkit ettik. Gerektiğinde hukuk yoluna başvurduk. Terör örgütü ile iltisakı yüzünden kamudan uzaklaştırılan birçok personel oldu. son dönemde giderek sıklaşan şekilde ana muhalefet partisi başındaki zat bürokratları hedef alıp tehdit ediyor. Biz de validen müfettişine işlemleri sebebiyle tenkit ettik. Gerektiğinde hukuk yoluna başvurduk.

Baskın yapar gibi kamu kurumu kapısına dayanmak ne demek? hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi? Asla. Baskın yapar gibi kamu kurumu kapısına dayanmak ne demek? hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi? Asla.

Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmektir. Böyle bir rezilliğe asla izin veremeyiz. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmektir. Böyle bir rezilliğe asla izin veremeyiz.

Cumhurbaşkanı'nın ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl alır değildir. Cumhurbaşkanı'nın ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl alır değildir.

Her bir kamu görevlisinin yanındayız. Türkiye'nin arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek zamanı yoktur. Her bir kamu görevlisinin yanındayız. Türkiye'nin arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek zamanı yoktur.