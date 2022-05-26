https://tr.sputniknews.com/20220526/cumhurbaskani-erdogan-ana-muhalefetin-basindaki-zat-burokratlari-hedef-alip-tehdit-ediyor-1056704930.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki zat bürokratları hedef alıp tehdit ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki zat bürokratları hedef alıp tehdit ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet partisi başındaki zat bürokratları hedef alıp tehdit ediyor" dedi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T14:42+0300
2022-05-26T14:42+0300
2022-05-26T14:48+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki zat bürokratları hedef alıp tehdit ediyor
14:42 26.05.2022 (güncellendi: 14:48 26.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet partisi başındaki zat bürokratları hedef alıp tehdit ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.
Terör örgütü ile iltisakı yüzünden kamudan uzaklaştırılan birçok personel oldu. son dönemde giderek sıklaşan şekilde ana muhalefet partisi başındaki zat bürokratları hedef alıp tehdit ediyor. Biz de validen müfettişine işlemleri sebebiyle tenkit ettik. Gerektiğinde hukuk yoluna başvurduk.
Baskın yapar gibi kamu kurumu kapısına dayanmak ne demek? hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi? Asla.
Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmektir. Böyle bir rezilliğe asla izin veremeyiz.
Cumhurbaşkanı'nın ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl alır değildir.
Her bir kamu görevlisinin yanındayız. Türkiye'nin arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek zamanı yoktur.
Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes, bu devletin de bu milletin de düşmanıdır