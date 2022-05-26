https://tr.sputniknews.com/20220526/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-gorustu-1056706172.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda, Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konuları... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T15:11+0300
2022-05-26T15:11+0300
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recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, türkiye, fransa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
15:11 26.05.2022 (güncellendi: 15:12 26.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda, Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konuları görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya’nın PKK/YPG güdümündeki şahıs ve kuruluşlarla' temasının NATO müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.