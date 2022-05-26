Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

© AA Erdoğan-Macron © AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda, Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konuları görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya’nın PKK/YPG güdümündeki şahıs ve kuruluşlarla' temasının NATO müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.