https://tr.sputniknews.com/20220526/defineciler-kazdiklari-magaraya-yerlesti-koltuk-takimi-ve-hali-da-koydular-1056695450.html

Defineciler kazdıkları mağaraya yerleşti: Koltuk takımı ve halı da koydular

Defineciler kazdıkları mağaraya yerleşti: Koltuk takımı ve halı da koydular

İznik, definecilerin hedefi olmaya devam ediyor. Kimliği belirsiz defineciler bir mağarada hem kazı yaptı hem de kazı yaptıkları alana mobilya koyarak... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T11:15+0300

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bursa

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define

defineci

mağara

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Bursa'nın İznik ilçesindeki bir mağara definecilerin hedefi oldu.İlçenin simgesi Abdulvahap tepesinin hemen altında bulunan mağaraya dadanan defineciler mağaraya dev bir oyuk açtı. Burada kazma kürek aletlerini de bulunduran defineciler koltuk takımı da koyarak mağarada yaşamaya başladılar.Bu duruma isyan eden mağaranın dibinde zeytin tarlası bulunan çiftçi Mehmet Çil, “Tarlamın hemen dibinde bulunan bu mağarayı yaşam alanına çevirmişler. Bunun çözümü var mı, yok mu? Bilemiyoruz. Kimse bu konu ile ilgilenmedi. Gece geliyorlar kazı çalışmaları yapıyorlar bir de burada yaşıyorlar. Çok da rahatlar. Artık bir önlem alınsın” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211120/antalyada-plaj-definecileri-is-basinda-1050985178.html

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