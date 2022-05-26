https://tr.sputniknews.com/20220526/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056691604.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
TCMB'nin kritik faiz kararını açıklayacağı güne dolar/TL kuru 16.35 TL'den, euro ise 17.46 TL'den başladı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T09:24+0300
2022-05-26T09:24+0300
2022-05-26T09:24+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
gram altın
yarım gram altın
cumhuriyet altını
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Dün 16.30 seviyesini aşan dolar/TL, bu sabah 16.36 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16.3586 lira, satış fiyatı 16.3687 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 17.4659 lira alış fiyatı, 17.5027 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0681 seviyesinde bulunuyor.Gram altın ne kadar?Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1845 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları ise;Gram altın 971 lira,Çeyrek altın 1593 lira,Yarım altın 3187 lira,Cumhuriyet altını 6354 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220525/dolarda-yeni-zirve-1635-tlyi-asti-1056660194.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın, yarım gram altın, cumhuriyet altını
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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TCMB'nin kritik faiz kararını açıklayacağı güne dolar/TL kuru 16.35 TL'den, euro ise 17.46 TL'den başladı.
Dün 16.30 seviyesini aşan dolar/TL, bu sabah 16.36 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16.3586 lira, satış fiyatı 16.3687 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 17.4659 lira alış fiyatı, 17.5027 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.0681 seviyesinde bulunuyor.
Gram altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1845 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları ise;
Cumhuriyet altını 6354 liradan işlem görüyor.