https://tr.sputniknews.com/20220526/draghi-putin-ukrayna-limanlarina-uygulanan-ablukanin-kaldirilmasi-konusunda-gorusmelere-hazir-1056719333.html

Draghi: Putin, Ukrayna limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılması konusunda görüşmelere hazır

Draghi: Putin, Ukrayna limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılması konusunda görüşmelere hazır

İtalya Başbakanı Draghi, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, bugünkü telefon görüşmesinde, Ukraynalı limanlara uygulanan ablukanın kaldırılmasıyla ilgili... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T22:27+0300

2022-05-26T22:27+0300

2022-05-26T22:30+0300

mario draghi

ukrayna krizi

vladimir putin

vladimir zelenskiy

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İtalya Başbakanı Mario Draghi, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde dair açıklamalarda bulundu.Draghi “Putin bana, limanların, Ukraynalılar mayınlar döşediği için kapalı olduğunu söyledi. Elbette bu, Rus savaş gemilerinin Ukrayna’ya saldırıyı önlemek için yapıldı. Bir yandan limanları temizlemek, diğer yandan da mayınlardan temizleme çalışmaları devam ederken saldırıları önlemek için işbirliğine ihtiyaç var. Garantileri çok konuşmadık ama eğer ilerleme kaydedilirse bunu yapacağız. Yine de bu yönde hareket etme isteği var” ifadesini kullandı.Bu konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in de buna hazır olup olmadığını görmek için onunla görüşme niyetinde olduğunu söyleyen İtalya Başbakanı, Ukrayna limanlarında yüz milyonlarca kilo tahılın bulunduğunu ve çürümemesi için sevkiyatına ihtiyaç olduğunu söyledi. Draghi, Putin’in, bunun, gıda krizini çözmek için yeterli olmadığını söylediğini bildirdi.

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mario draghi, vladimir putin, vladimir zelenskiy