https://tr.sputniknews.com/20220526/draghi-putin-ukrayna-limanlarina-uygulanan-ablukanin-kaldirilmasi-konusunda-gorusmelere-hazir-1056719333.html
Draghi: Putin, Ukrayna limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılması konusunda görüşmelere hazır
Draghi: Putin, Ukrayna limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılması konusunda görüşmelere hazır
İtalya Başbakanı Draghi, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, bugünkü telefon görüşmesinde, Ukraynalı limanlara uygulanan ablukanın kaldırılmasıyla ilgili... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T22:27+0300
2022-05-26T22:27+0300
2022-05-26T22:30+0300
mario draghi
ukrayna krizi
vladimir putin
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056054548_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_e891acf49b73fce48f76b61b21569153.jpg
İtalya Başbakanı Mario Draghi, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde dair açıklamalarda bulundu.Draghi “Putin bana, limanların, Ukraynalılar mayınlar döşediği için kapalı olduğunu söyledi. Elbette bu, Rus savaş gemilerinin Ukrayna’ya saldırıyı önlemek için yapıldı. Bir yandan limanları temizlemek, diğer yandan da mayınlardan temizleme çalışmaları devam ederken saldırıları önlemek için işbirliğine ihtiyaç var. Garantileri çok konuşmadık ama eğer ilerleme kaydedilirse bunu yapacağız. Yine de bu yönde hareket etme isteği var” ifadesini kullandı.Bu konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in de buna hazır olup olmadığını görmek için onunla görüşme niyetinde olduğunu söyleyen İtalya Başbakanı, Ukrayna limanlarında yüz milyonlarca kilo tahılın bulunduğunu ve çürümemesi için sevkiyatına ihtiyaç olduğunu söyledi. Draghi, Putin’in, bunun, gıda krizini çözmek için yeterli olmadığını söylediğini bildirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056054548_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_377d1c30fe557f7abb1d3975d0e079b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mario draghi, vladimir putin, vladimir zelenskiy
Draghi: Putin, Ukrayna limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılması konusunda görüşmelere hazır
22:27 26.05.2022 (güncellendi: 22:30 26.05.2022) Abone ol
İtalya Başbakanı Draghi, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, bugünkü telefon görüşmesinde, Ukraynalı limanlara uygulanan ablukanın kaldırılmasıyla ilgili görüşmelerde ilerlemeye hazır olduğunu dile getirdiğini belirtti.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde dair açıklamalarda bulundu.
Draghi “Putin bana, limanların, Ukraynalılar mayınlar döşediği için kapalı olduğunu söyledi. Elbette bu, Rus savaş gemilerinin Ukrayna’ya saldırıyı önlemek için yapıldı. Bir yandan limanları temizlemek, diğer yandan da mayınlardan temizleme çalışmaları devam ederken saldırıları önlemek için işbirliğine ihtiyaç var. Garantileri çok konuşmadık ama eğer ilerleme kaydedilirse bunu yapacağız. Yine de bu yönde hareket etme isteği var” ifadesini kullandı.
Bu konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in de buna hazır olup olmadığını görmek için onunla görüşme niyetinde olduğunu söyleyen İtalya Başbakanı, Ukrayna limanlarında yüz milyonlarca kilo tahılın bulunduğunu ve çürümemesi için sevkiyatına ihtiyaç olduğunu söyledi. Draghi, Putin’in, bunun, gıda krizini çözmek için yeterli olmadığını söylediğini bildirdi.