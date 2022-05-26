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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/dunya-bankasi-baskani-malpasstan-ukraynadaki-durum-nedeniyle-kuresel-durgunluk-tahmini-1056685390.html
Dünya Bankası Başkanı Malpass’tan Ukrayna’daki durum nedeniyle küresel durgunluk tahmini
Dünya Bankası Başkanı Malpass’tan Ukrayna’daki durum nedeniyle küresel durgunluk tahmini
Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, Ukrayna’daki durum nedeniyle küresel ekonomide durgunluk yaşanabileceğini ve bunun küresel ekonomik büyümeyi olumsuz... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T00:24+0300
2022-05-26T00:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
buğday
ekonomik durgunluk
david malpass
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ABD Ticaret Odası Fonu’nda konuşan Malpass, Ukrayna’daki durumun küresel ekonomiye nasıl bir etkisi olabileceği sorusu üzerine, “Küresel ekonomiye baktığımızda, şu anda bir durgunluktan nasıl kaçınabileceğimizi göremiyoruz” ifadesini kullandı.Etkinin 'çok olumsuz' olacağını söyleyen Başkan, Rusya ve Ukrayna sakinleri için durumun kötü olacağını, ama etkinin bu iki ülkenin sınırları dışına çıkacağını kaydetti. Buğday tedarikindeki sorunların, kendi stoklarına sahip olmayan Lübnan’ı vuracağını dile getiren Malpass, diğer ülkelerin tarım sektörlerinde de artık yavaşlamanın gözlemlendiğine dikkat çekti.Malpass ayrıca Rusya’dan Avrupa’ya enerji kaynaklarının tedarikindeki azalmanın Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomilerinde 'büyük yavaşlamaya' yol açtığını dile getirdi.
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ukrayna krizi, ukrayna, buğday, ekonomik durgunluk, david malpass

Dünya Bankası Başkanı Malpass’tan Ukrayna’daki durum nedeniyle küresel durgunluk tahmini

00:24 26.05.2022
© REUTERSDünya Bankası
Dünya Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© REUTERS
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Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, Ukrayna’daki durum nedeniyle küresel ekonomide durgunluk yaşanabileceğini ve bunun küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
ABD Ticaret Odası Fonu’nda konuşan Malpass, Ukrayna’daki durumun küresel ekonomiye nasıl bir etkisi olabileceği sorusu üzerine, “Küresel ekonomiye baktığımızda, şu anda bir durgunluktan nasıl kaçınabileceğimizi göremiyoruz” ifadesini kullandı.
Etkinin 'çok olumsuz' olacağını söyleyen Başkan, Rusya ve Ukrayna sakinleri için durumun kötü olacağını, ama etkinin bu iki ülkenin sınırları dışına çıkacağını kaydetti. Buğday tedarikindeki sorunların, kendi stoklarına sahip olmayan Lübnan’ı vuracağını dile getiren Malpass, diğer ülkelerin tarım sektörlerinde de artık yavaşlamanın gözlemlendiğine dikkat çekti.
Malpass ayrıca Rusya’dan Avrupa’ya enerji kaynaklarının tedarikindeki azalmanın Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomilerinde 'büyük yavaşlamaya' yol açtığını dile getirdi.
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