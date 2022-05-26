https://tr.sputniknews.com/20220526/dunya-bankasi-baskani-malpasstan-ukraynadaki-durum-nedeniyle-kuresel-durgunluk-tahmini-1056685390.html

Dünya Bankası Başkanı Malpass’tan Ukrayna’daki durum nedeniyle küresel durgunluk tahmini

Dünya Bankası Başkanı Malpass’tan Ukrayna’daki durum nedeniyle küresel durgunluk tahmini

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, Ukrayna’daki durum nedeniyle küresel ekonomide durgunluk yaşanabileceğini ve bunun küresel ekonomik büyümeyi olumsuz... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T00:24+0300

2022-05-26T00:24+0300

2022-05-26T00:24+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

buğday

ekonomik durgunluk

david malpass

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ABD Ticaret Odası Fonu’nda konuşan Malpass, Ukrayna’daki durumun küresel ekonomiye nasıl bir etkisi olabileceği sorusu üzerine, “Küresel ekonomiye baktığımızda, şu anda bir durgunluktan nasıl kaçınabileceğimizi göremiyoruz” ifadesini kullandı.Etkinin 'çok olumsuz' olacağını söyleyen Başkan, Rusya ve Ukrayna sakinleri için durumun kötü olacağını, ama etkinin bu iki ülkenin sınırları dışına çıkacağını kaydetti. Buğday tedarikindeki sorunların, kendi stoklarına sahip olmayan Lübnan’ı vuracağını dile getiren Malpass, diğer ülkelerin tarım sektörlerinde de artık yavaşlamanın gözlemlendiğine dikkat çekti.Malpass ayrıca Rusya’dan Avrupa’ya enerji kaynaklarının tedarikindeki azalmanın Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomilerinde 'büyük yavaşlamaya' yol açtığını dile getirdi.

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ukrayna krizi, ukrayna, buğday, ekonomik durgunluk, david malpass