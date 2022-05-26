https://tr.sputniknews.com/20220526/dunyanin-en-yasli-agaci-silide-bulundu-5-bin-yillik-oldugu-tahmin-ediliyor-1056703188.html

Dünyanın en yaşlı ağacı Şili'de bulundu: 5 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor

Dünyanın en yaşlı ağacı Şili'de bulundu: 5 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor

Güney Amerika'daki bilim insanları, yaklaşık 5 bin 400 yaşında olduğu tahmin edilen bir ağaç keşfetti. Dünyanın en yaşlı ağacı olması ihtimali üzerinde durulan... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T13:54+0300

2022-05-26T13:54+0300

2022-05-26T13:58+0300

yaşam

şili

yaşlı

ağaç

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Şili'deki Alerce Costero Ulusal Parkı'nda incelemelerde bulunan çevre bilimcisi Jonathan Barichivich, Alerce Milenario isimli dev bir ağaç keşfetti. İnsanlığın Bronz Çağı'na girdiği dönemle yaşıt ağacın bundan yaklaşık 5 bin 400 yıl önce yetişmeye başladığı tahmin ediliyor.Oldukça yavaş büyüyen ve çok uzun süre yaşayabilen bir türe mensup Alerce Milenario ağacı, günümüzde Şili topraklarında bulunan yağmur ormanlarının da en uzun ağacı olma özelliği taşıyor. Dört metreyi aşan boyuyla büyük bir turistik ilgi çeken ağaç, bulunduğu parkı da bir turistik alan haline getirmiş durumda. Ancak bu durum, ağacın yaşamını tehlikeye de atıyor. Yılda 10.000'den fazla ziyaretçi ağırlayan parkta ağacın köklerini çevreleyen bir platform bulunsa da insanlar platformdan çıkıp köklerin üzerinde yürüdüğü için tehlike oluşturuyor. Barichivich'e göre tek sorun ağacın savunmasız olması. Ağacın görünen kısmının yalnızca yüzde 28'inin gerçekten canlı olduğunu, canlı olan bölümünün büyük bir kısmını köklerin oluşturduğunu belirten bilim insanı, bu nedenle ağacın köklerinin bulunduğu toprakta insanların yürümesi durumunda, ağacın kalan son canlı kısımlarına zarar verildiğini vurguladı.Newsweek'e konuşan Barichivich, "Bu ağaç benim için ailemin bir parçası gibi. Onu bu halde görmek, tıpkı bir aslanı hayvanat bahçesindeki bir kafeste görmek gibi, yüreğimi burkuyor" dedi. Aile üyelerinin 'Alerce ağaçlarının koruyucusu' olarak tanımladığı bilim insanı, kendisinden önceki nesillerin de park koruyucusu olarak hayatlarını ağaçları ve ormanları korumaya adadığını anlatıyor. Bir çevre bilimcisi olarak Barichivich, ağaçlar için yapabileceği en iyi şeyin söz konusu ağaçların bilim için ne denli önemli olduğunu ve onları korumanın nasıl bir önem taşıdığını kanıtlamak olduğunu söylüyor. 'Buradaki amaç ağacı korumak, onu manşetlere taşımak değil'Çalışmaları kapsamında ağacın yaşını ölçebilmek için ağaçların gövde ve köklerinde büyük delikler açarak karbon testi yaptırma gibi geleneksel yöntemleri tercih etmediğini söyleyen bilim insanı, "Buradaki amaç ağacı korumak, onu manşetlere taşımak değil" diyor. Dünyadaki en yaşlı ağacı olduğunu kanıtlamak için ona zarar vermenin bir mantığı bulunmadığını vurgulayan Barichivich, bunun yerine ağacın büyüme hızına dayalı olarak yaşını ölçümleme yönünde bir metot kullandıklarını kaydetti. Buna göre Barichivich, Alerce Milenario'nun 5 bin 484 yaşında olduğunu tahmin ediyor. Bugüne kadar dünyanın en yaşlı ağacı olarak ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki 4 bin 853 yaşındaki ‘Methuselah‘ adlı çam gösteriliyordu. Barichivich makalesini tamamlayıp yayınladıktan sonra Alerce Milenario yeni rekorun sahibi olacak.

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şili, yaşlı, ağaç