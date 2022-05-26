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Ehliyet sınavında 4 bin liralık kopya düzeneğiyle yakalandı
Ehliyet sınavında 4 bin liralık kopya düzeneğiyle yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren bir kişi görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T00:48+0300
2022-05-26T00:48+0300
türkiye
çerkezköy
tekirdağ
kopya
düzenek
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde İstasyon Mahallesi’ndeki bir okulda meydana gelen olayda, hafta sonu yapılan ehliyet sınavına üzerinde kopya düzeneği ile giren ve üst aramasında şüpheli hareketlerde bulunan C.I. isimli şahsın kıyafetinin yaka arkasından yakasına takılı düğme şeklinde kamera ve ses düzeneği görüldü.Şahıs görevli ekipler tarafından fark edilerek uzaklaştırıldı. Şüpheli şahsın düzeneği Kapaklı ilçesinde tanımadığı bir kişiden aldığı ve 4 bin lira karşılığında anlaştığı ifade edildi.Şüpheli şahıs, “Tanımadığım bir kişi ile yolda karşılaştım. Bana düzenek verebileceğini, sınavı geçmem halinde de 4 bin lira istediğini söyledi. Sınavın ardından parayı kendisine teslim etmek için iletişime geçecektim. Sınavda görevli memurlar tarafından fark edildikten sonra düzeneği görevli memurlara teslim ettim” dedi.Şahıs hakkında ÖSYM sınavlarına muhalefetten yasal işlem yapıldı.
türkiye
çerkezköy
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çerkezköy, tekirdağ, kopya, düzenek

Ehliyet sınavında 4 bin liralık kopya düzeneğiyle yakalandı

00:48 26.05.2022
© İHA / NECATİ İVGİNYakasındaki kamerayla ehliyet sınavına girerken yakalandı
Yakasındaki kamerayla ehliyet sınavına girerken yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© İHA / NECATİ İVGİN
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren bir kişi görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde İstasyon Mahallesi’ndeki bir okulda meydana gelen olayda, hafta sonu yapılan ehliyet sınavına üzerinde kopya düzeneği ile giren ve üst aramasında şüpheli hareketlerde bulunan C.I. isimli şahsın kıyafetinin yaka arkasından yakasına takılı düğme şeklinde kamera ve ses düzeneği görüldü.
Şahıs görevli ekipler tarafından fark edilerek uzaklaştırıldı. Şüpheli şahsın düzeneği Kapaklı ilçesinde tanımadığı bir kişiden aldığı ve 4 bin lira karşılığında anlaştığı ifade edildi.
Şüpheli şahıs, “Tanımadığım bir kişi ile yolda karşılaştım. Bana düzenek verebileceğini, sınavı geçmem halinde de 4 bin lira istediğini söyledi. Sınavın ardından parayı kendisine teslim etmek için iletişime geçecektim. Sınavda görevli memurlar tarafından fark edildikten sonra düzeneği görevli memurlara teslim ettim” dedi.
Şahıs hakkında ÖSYM sınavlarına muhalefetten yasal işlem yapıldı.
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