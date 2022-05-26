https://tr.sputniknews.com/20220526/eski-moldova-cumhurbaskani-dodona-30-gun-tutuklama-karari-1056713217.html

Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'a 30 gün tutuklama kararı

Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'a 30 gün tutuklama kararı

Moldova’nın başkenti Kişinev’de, vatana ihanetle suçlanan eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un mahkeme kararıyla 30 gün süreyle tutuklandığı belirtildi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T19:31+0300

2022-05-26T19:31+0300

2022-05-26T19:32+0300

moldova cumhurbaşkanı igor dodon

tutuklama

dünya

moldova

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Moldova’da mahkemede eski Cumhurbaşkanı Dodon için 30 gün tutuklama kararı verdi.Moldova’nın başkenti Kişinev’de, vatana ihanetle suçlanan eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un mahkeme kararıyla 30 gün süreyle tutuklandığı belirtildi.Mahkemenin karar metninde, Kişinev Mahkemesi’nin, savcıların talebi üzerine Eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon’a yönelik 30 gün ev hapsi şeklindeki önleyici tedbir alınması kararı verdiği ifade edildi.Dodon: Bu bir siyasi siparişMahkeme kararından sonra basın mensuplarına açıklama yapan Dodon, “Bana karşı açılan dava siyasi. Bu, Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun siparişi. Dosyama, 53 savcıdan oluşan bir grup bakıyor. Bu grup, Maia Sandu’nun onayıyla ABD Büyükelçiliği tarafından yönetiliyor. Bu, muhalefeti etkisiz hale getirme amacıyla açılan siyasi bir dava” ifadesini kullandı.Dodon, “Vatana ihanetle suçlandığımı duymak garip ve aşağılayıcı. Gerçi şimdi tüm devlet kurumları yabancı danışmanlarla dolup taşıyor. Buraya NATO’yu çağıranlardan vatana ihanet ettiğimi duymak alçakça” dedi.

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moldova cumhurbaşkanı igor dodon, tutuklama, moldova