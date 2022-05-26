Fatih Erbakan: Göreve geldiğimizde en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak

"En önemli sıkıntı nedir? Maalesef ki ekonomik sıkıntılar, geçim derdi, işsizlik. Anadolu’nun dört bir yanında işsizlikten insanlar adeta kırılıyor. 1.5 milyon üniversite diplomalı işsiz, 10 milyonun üzerinde toplam işsiz sayısı ve dünyanın en büyük işsizler ordusu. Öyle belgeler var ki 2 tane gençten 1 tanesi işsiz. Bu nedenle ilçeler, köyler, beldeler eriyor. Hatta Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da şehirler, iller eriyor ve göç ediyor. Oralardaki perişanlığı, sıkıntıları gittiğimiz zaman birebir görüyoruz. Milli görüşle yönetilmezsek başımıza 3 tane felaket gelir; borca esir olmak, işsiz kalmak, aç kalmak. Göreve geldiğimizde en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Gelir gelmez yüzde 100 maaş zammı yapacağız. Çiftçiye nefes hibeleri vereceğiz. EYT ve 3600 ek gösterge sorunu kalmayacak. İşsizliğe çözüm için 81 ilimize 681 refah projesini hazırladık."