https://tr.sputniknews.com/20220526/fethiyede-yildirim-dustu-orman-yangini-cikti-1056696859.html
Fethiye'de yıldırım düştü, orman yangını çıktı
Fethiye'de yıldırım düştü, orman yangını çıktı
Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T11:46+0300
2022-05-26T11:46+0300
2022-05-26T11:48+0300
türkiye
fethiye
orman yangını
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İnlice Mahallesi'ndeki sarp ve kayalık bölgede bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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fethiye, orman yangını
Fethiye'de yıldırım düştü, orman yangını çıktı
11:46 26.05.2022 (güncellendi: 11:48 26.05.2022) Abone ol
Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İnlice Mahallesi'ndeki sarp ve kayalık bölgede bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı.
Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.