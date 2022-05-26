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Fethiye'de yıldırım düştü, orman yangını çıktı
Fethiye'de yıldırım düştü, orman yangını çıktı
Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
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fethiye
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İnlice Mahallesi'ndeki sarp ve kayalık bölgede bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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fethiye, orman yangını

Fethiye'de yıldırım düştü, orman yangını çıktı

11:46 26.05.2022 (güncellendi: 11:48 26.05.2022)
© AAFethiye orman yangını
Fethiye orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AA
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Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İnlice Mahallesi'ndeki sarp ve kayalık bölgede bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı.
Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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