https://tr.sputniknews.com/20220526/fethiyede-yildirim-dustu-orman-yangini-cikti-1056696859.html

Fethiye'de yıldırım düştü, orman yangını çıktı

Fethiye'de yıldırım düştü, orman yangını çıktı

Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T11:46+0300

2022-05-26T11:46+0300

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türkiye

fethiye

orman yangını

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İnlice Mahallesi'ndeki sarp ve kayalık bölgede bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

türkiye

fethiye

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2022

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fethiye, orman yangını