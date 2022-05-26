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https://tr.sputniknews.com/20220526/filistin-bassavciligi-gazeteci-sirin-ebu-akilenin-kasten-vuruldugunu-tespit-etti-1056720327.html
Filistin Başsavcılığı, gazeteci Şirin Ebu Akile'nin kasten vurulduğunu tespit etti
Filistin Başsavcılığı, gazeteci Şirin Ebu Akile'nin kasten vurulduğunu tespit etti
Filistin Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güçleri tarafından kasten vurulduğunun tespit... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T22:56+0300
2022-05-26T22:58+0300
dünya
filistin
israil
şirin ebu akile
cenaze
al jazeera
başsavcı
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Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 11 Mayıs'ta İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümü hakkında Filistin Başsavcılığı tarafından açıklama geldi. Başsavcılık, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Akile'nin İsrail güçleri tarafından kasten vurulduğunun tespit edildiğini duyurdu.Filistin Başsavcısı Ekrem el Katib, gazetecilere verdiği demeçte, 51 yaşındaki Akile’nin zırh delici bir kurşunla vurulduğunu belirterek, Akile'nin kaskının ve yeleğinin üzerinde açık şekilde 'basın' yazdığını hatırlattı.El Katib, soruşturma dahilinde tanıklarla yapılan görüşmelere, olay yeri incelemesine ve adli tıp raporuna dayandırılan bulgular ışığında, İsrailli yetkililerin Akile’nin silahlı Filistinliler tarafından öldürülmüş olabileceği yönündeki iddialarının asılsız olduğunu ve olay mahallinde silahlı Filistinli olmadığını tespit ettiklerini ifade etti.El Katib, Nablus’ta yapılan bir otopsi ve adli tıp incelemesine göre Akile’nin arkadan vurulduğunu ve bunun İsrail güçlerinin kaçmaya çalışan gazeteci grubuna ateş etmeye devam ettiğini gösterdiğini açıkladı.Saldırı sırasında sırtından vurulan Al Jazeera muhabiri Ali Samoudi'nin de sırtından vurularak yaralandığını hatırlatan El Katib, “Ali Samoudi sırtından kurşunla yaralandı ve İsrail güçleri kaçmaya çalışan gazetecilere yönelik saldırılarını sürdürdü” dedi.Öte yandan İsrail askeri savcısı, Akile'nin öldürülmesinin ardından orduyu çok yönlü bir soruşturma yürütme çağrısında bulunmuştu fakat geçen hafta, İsrail basını ordunun bir ceza soruşturması başlatma planı olmadığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220514/israilli-bakan-filistinli-gazetecinin-cenazesine-iliskin-konustu-israilin-imajini-zedeledi-1056370395.html
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filistin, israil, şirin ebu akile, cenaze, al jazeera, başsavcı

Filistin Başsavcılığı, gazeteci Şirin Ebu Akile'nin kasten vurulduğunu tespit etti

22:56 26.05.2022 (güncellendi: 22:58 26.05.2022)
© AAŞirin Ebu Akile
Şirin Ebu Akile - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AA
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Filistin Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güçleri tarafından kasten vurulduğunun tespit edildiğini duyurdu.
Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 11 Mayıs'ta İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümü hakkında Filistin Başsavcılığı tarafından açıklama geldi.
Başsavcılık, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Akile'nin İsrail güçleri tarafından kasten vurulduğunun tespit edildiğini duyurdu.
Filistin Başsavcısı Ekrem el Katib, gazetecilere verdiği demeçte, 51 yaşındaki Akile’nin zırh delici bir kurşunla vurulduğunu belirterek, Akile'nin kaskının ve yeleğinin üzerinde açık şekilde 'basın' yazdığını hatırlattı.
El Katib, soruşturma dahilinde tanıklarla yapılan görüşmelere, olay yeri incelemesine ve adli tıp raporuna dayandırılan bulgular ışığında, İsrailli yetkililerin Akile’nin silahlı Filistinliler tarafından öldürülmüş olabileceği yönündeki iddialarının asılsız olduğunu ve olay mahallinde silahlı Filistinli olmadığını tespit ettiklerini ifade etti.
El Katib, Nablus’ta yapılan bir otopsi ve adli tıp incelemesine göre Akile’nin arkadan vurulduğunu ve bunun İsrail güçlerinin kaçmaya çalışan gazeteci grubuna ateş etmeye devam ettiğini gösterdiğini açıkladı.
Saldırı sırasında sırtından vurulan Al Jazeera muhabiri Ali Samoudi'nin de sırtından vurularak yaralandığını hatırlatan El Katib, “Ali Samoudi sırtından kurşunla yaralandı ve İsrail güçleri kaçmaya çalışan gazetecilere yönelik saldırılarını sürdürdü” dedi.
Öte yandan İsrail askeri savcısı, Akile'nin öldürülmesinin ardından orduyu çok yönlü bir soruşturma yürütme çağrısında bulunmuştu fakat geçen hafta, İsrail basını ordunun bir ceza soruşturması başlatma planı olmadığını bildirdi.
İsrail polisi, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
DÜNYA
İsrailli Bakan, Filistinli gazetecinin cenazesine ilişkin konuştu: 'İsrail'in imajını zedeledi'
14 Mayıs, 16:31
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