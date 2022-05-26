https://tr.sputniknews.com/20220526/filistin-bassavciligi-gazeteci-sirin-ebu-akilenin-kasten-vuruldugunu-tespit-etti-1056720327.html
Filistin Başsavcılığı, gazeteci Şirin Ebu Akile'nin kasten vurulduğunu tespit etti
Filistin Başsavcılığı, gazeteci Şirin Ebu Akile'nin kasten vurulduğunu tespit etti
Filistin Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güçleri tarafından kasten vurulduğunun tespit... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T22:56+0300
2022-05-26T22:56+0300
2022-05-26T22:58+0300
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şirin ebu akile
cenaze
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Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 11 Mayıs'ta İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümü hakkında Filistin Başsavcılığı tarafından açıklama geldi. Başsavcılık, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Akile'nin İsrail güçleri tarafından kasten vurulduğunun tespit edildiğini duyurdu.Filistin Başsavcısı Ekrem el Katib, gazetecilere verdiği demeçte, 51 yaşındaki Akile’nin zırh delici bir kurşunla vurulduğunu belirterek, Akile'nin kaskının ve yeleğinin üzerinde açık şekilde 'basın' yazdığını hatırlattı.El Katib, soruşturma dahilinde tanıklarla yapılan görüşmelere, olay yeri incelemesine ve adli tıp raporuna dayandırılan bulgular ışığında, İsrailli yetkililerin Akile’nin silahlı Filistinliler tarafından öldürülmüş olabileceği yönündeki iddialarının asılsız olduğunu ve olay mahallinde silahlı Filistinli olmadığını tespit ettiklerini ifade etti.El Katib, Nablus’ta yapılan bir otopsi ve adli tıp incelemesine göre Akile’nin arkadan vurulduğunu ve bunun İsrail güçlerinin kaçmaya çalışan gazeteci grubuna ateş etmeye devam ettiğini gösterdiğini açıkladı.Saldırı sırasında sırtından vurulan Al Jazeera muhabiri Ali Samoudi'nin de sırtından vurularak yaralandığını hatırlatan El Katib, “Ali Samoudi sırtından kurşunla yaralandı ve İsrail güçleri kaçmaya çalışan gazetecilere yönelik saldırılarını sürdürdü” dedi.Öte yandan İsrail askeri savcısı, Akile'nin öldürülmesinin ardından orduyu çok yönlü bir soruşturma yürütme çağrısında bulunmuştu fakat geçen hafta, İsrail basını ordunun bir ceza soruşturması başlatma planı olmadığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220514/israilli-bakan-filistinli-gazetecinin-cenazesine-iliskin-konustu-israilin-imajini-zedeledi-1056370395.html
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filistin, israil, şirin ebu akile, cenaze, al jazeera, başsavcı
Filistin Başsavcılığı, gazeteci Şirin Ebu Akile'nin kasten vurulduğunu tespit etti
22:56 26.05.2022 (güncellendi: 22:58 26.05.2022) Abone ol
Filistin Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güçleri tarafından kasten vurulduğunun tespit edildiğini duyurdu.
Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 11 Mayıs'ta İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümü hakkında Filistin Başsavcılığı tarafından açıklama geldi.
Başsavcılık, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Akile'nin İsrail güçleri tarafından kasten vurulduğunun tespit edildiğini duyurdu.
Filistin Başsavcısı Ekrem el Katib, gazetecilere verdiği demeçte, 51 yaşındaki Akile’nin zırh delici bir kurşunla vurulduğunu belirterek, Akile'nin kaskının ve yeleğinin üzerinde açık şekilde 'basın' yazdığını hatırlattı.
El Katib, soruşturma dahilinde tanıklarla yapılan görüşmelere, olay yeri incelemesine ve adli tıp raporuna dayandırılan bulgular ışığında, İsrailli yetkililerin Akile’nin silahlı Filistinliler tarafından öldürülmüş olabileceği yönündeki iddialarının asılsız olduğunu ve olay mahallinde silahlı Filistinli olmadığını tespit ettiklerini ifade etti.
El Katib, Nablus’ta yapılan bir otopsi ve adli tıp incelemesine göre Akile’nin arkadan vurulduğunu ve bunun İsrail güçlerinin kaçmaya çalışan gazeteci grubuna ateş etmeye devam ettiğini gösterdiğini açıkladı.
Saldırı sırasında sırtından vurulan Al Jazeera muhabiri Ali Samoudi'nin de sırtından vurularak yaralandığını hatırlatan El Katib, “Ali Samoudi sırtından kurşunla yaralandı ve İsrail güçleri kaçmaya çalışan gazetecilere yönelik saldırılarını sürdürdü” dedi.
Öte yandan İsrail askeri savcısı, Akile'nin öldürülmesinin ardından orduyu çok yönlü bir soruşturma yürütme çağrısında bulunmuştu fakat geçen hafta, İsrail basını ordunun bir ceza soruşturması başlatma planı olmadığını bildirdi.