https://tr.sputniknews.com/20220526/futbolda-2022-2023-sezonu-transfer-ve-tescil-donemleri-belirlendi-1056688753.html
Futbolda 2022-2023 sezonu transfer ve tescil dönemleri belirlendi
Futbolda 2022-2023 sezonu transfer ve tescil dönemleri belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T03:19+0300
2022-05-26T03:19+0300
2022-05-26T03:19+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
tescil
yeni dönem
yeni sezon
süper lig
spor toto süper lig
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanacak.Yönetim kurulu, ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona ermesini kararlaştırdı.
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türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, tescil, yeni dönem, yeni sezon, süper lig, spor toto süper lig
Futbolda 2022-2023 sezonu transfer ve tescil dönemleri belirlendi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanacak.
Yönetim kurulu, ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona ermesini kararlaştırdı.