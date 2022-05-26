https://tr.sputniknews.com/20220526/futbolda-2022-2023-sezonu-transfer-ve-tescil-donemleri-belirlendi-1056688753.html

Futbolda 2022-2023 sezonu transfer ve tescil dönemleri belirlendi

Futbolda 2022-2023 sezonu transfer ve tescil dönemleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T03:19+0300

2022-05-26T03:19+0300

2022-05-26T03:19+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

tescil

yeni dönem

yeni sezon

süper lig

spor toto süper lig

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanacak.Yönetim kurulu, ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona ermesini kararlaştırdı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, tescil, yeni dönem, yeni sezon, süper lig, spor toto süper lig