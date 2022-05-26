https://tr.sputniknews.com/20220526/gaziantep-emniyet-mudurlugunde-1-kisi-polisler-tarafindan-vurularak-etkisiz-hale-getirildi-1056710485.html

Gaziantep'te 'kendisini patlatacağını' söyleyen bir kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi

Gaziantep'te 'kendisini patlatacağını' söyleyen bir kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde polislerin ihtarına rağmen uzaklaşmayan bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın canlı bomba olduğu iddia edildi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T17:36+0300

2022-05-26T17:36+0300

2022-05-26T17:54+0300

gaziantep

türkiye

canlı bomba

etkisiz hale getirildi

drone

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 'kendisini patlatacağını' belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere 'kendisini patlatacağını' söyledi.Zanlı, 'canlı bomba' olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Emniyet müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

gaziantep

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gaziantep, canlı bomba, etkisiz hale getirildi, drone