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https://tr.sputniknews.com/20220526/gaziantep-emniyet-mudurlugunde-1-kisi-polisler-tarafindan-vurularak-etkisiz-hale-getirildi-1056710485.html
Gaziantep'te 'kendisini patlatacağını' söyleyen bir kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi
Gaziantep'te 'kendisini patlatacağını' söyleyen bir kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde polislerin ihtarına rağmen uzaklaşmayan bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın canlı bomba olduğu iddia edildi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T17:36+0300
2022-05-26T17:54+0300
gaziantep
türkiye
canlı bomba
etkisiz hale getirildi
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 'kendisini patlatacağını' belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere 'kendisini patlatacağını' söyledi.Zanlı, 'canlı bomba' olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Emniyet müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
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gaziantep, canlı bomba, etkisiz hale getirildi, drone

Gaziantep'te 'kendisini patlatacağını' söyleyen bir kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi

17:36 26.05.2022 (güncellendi: 17:54 26.05.2022)
© İHAGaziantep’te emniyete saldırmak isteyen şüpheli vuruldu
Gaziantep’te emniyete saldırmak isteyen şüpheli vuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde polislerin ihtarına rağmen uzaklaşmayan bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın canlı bomba olduğu iddia edildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 'kendisini patlatacağını' belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere 'kendisini patlatacağını' söyledi.
Zanlı, 'canlı bomba' olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Emniyet müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
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