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Getir'den daralma kararı: İş gücünün yüzde 14'ü işten çıkarılacak
Getir'den daralma kararı: İş gücünün yüzde 14'ü işten çıkarılacak
Hızlı teslimat girişimi Getir, 6 ay içerisinde global iş gücünün yüzde 14'ünü işten çıkarmaya hazırlanıyor. Dünyada 32 bin çalışanı bulunan Getir, 4 bin 480... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T20:28+0300
2022-05-26T20:28+0300
ekonomi
getir
teslimat
sipariş
daralma
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Hızlı teslimat girişimi Getir, 'küresel piyasalardaki endişeler' nedeniyle tasarrufa giderek iş gücünün yüzde 14'ünü 6 ay içinde işten çıkarma kararı aldı.HaberTürk'ün ABD merkezli teknoloji sitesi TechCrunch'tan aktardığı habere göre, şirket yetkilileri, söz konusu kararın küresel ekonomideki endişeler doğrultusunda tasarruf önlemi olarak alındığını ifade etti. Şu anda Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Portekiz ve ABD'de faaliyet gösteren Getir, işten çıkarmaların herhangi bir ülkeden çekilme anlamına gelmediğini açıkladı.TechCrunch'ın ulaştığı şirketin çalışanlarına gönderdiği mailde, işten çıkarmalara gerekçe olarak küresel ekonomideki gelişmeler gösterildi.Çalışanlara yapılan açıklamada, "Dünya genelinde yükselen enflasyon ve bozulan makroekonomik görünüm, Getir dahil olmak üzere teknoloji endüstrisindeki tüm şirketleri yeni iklime uyum sağlamaya zorluyor. Küresel organizasyonumuzun boyutunu küçültme konusundaki üzücü ve zor kararı bugün ekibimizle paylaştık. Küresel boyutta küçülme oranımız yaklaşık yüzde 14 olacaktır. Rakamlar ülkeye göre değişecektir. Pazarlama yatırımları, promosyonlar ve genişleme harcamalarını da azaltacağız" denildi.
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getir, teslimat, sipariş, daralma

Getir'den daralma kararı: İş gücünün yüzde 14'ü işten çıkarılacak

20:28 26.05.2022
© GetirGetir
Getir - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© Getir
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Hızlı teslimat girişimi Getir, 6 ay içerisinde global iş gücünün yüzde 14'ünü işten çıkarmaya hazırlanıyor. Dünyada 32 bin çalışanı bulunan Getir, 4 bin 480 çalışanı ile yolları ayıracak.
Hızlı teslimat girişimi Getir, 'küresel piyasalardaki endişeler' nedeniyle tasarrufa giderek iş gücünün yüzde 14'ünü 6 ay içinde işten çıkarma kararı aldı.
HaberTürk'ün ABD merkezli teknoloji sitesi TechCrunch'tan aktardığı habere göre, şirket yetkilileri, söz konusu kararın küresel ekonomideki endişeler doğrultusunda tasarruf önlemi olarak alındığını ifade etti. Şu anda Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Portekiz ve ABD'de faaliyet gösteren Getir, işten çıkarmaların herhangi bir ülkeden çekilme anlamına gelmediğini açıkladı.

TechCrunch'ın ulaştığı şirketin çalışanlarına gönderdiği mailde, işten çıkarmalara gerekçe olarak küresel ekonomideki gelişmeler gösterildi.
Çalışanlara yapılan açıklamada, "Dünya genelinde yükselen enflasyon ve bozulan makroekonomik görünüm, Getir dahil olmak üzere teknoloji endüstrisindeki tüm şirketleri yeni iklime uyum sağlamaya zorluyor. Küresel organizasyonumuzun boyutunu küçültme konusundaki üzücü ve zor kararı bugün ekibimizle paylaştık. Küresel boyutta küçülme oranımız yaklaşık yüzde 14 olacaktır. Rakamlar ülkeye göre değişecektir. Pazarlama yatırımları, promosyonlar ve genişleme harcamalarını da azaltacağız" denildi.
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