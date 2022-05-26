'İnsanların ilk kez aynı noktada yıl boyu yaşadığı Göbeklitepe'de kazılar onlarca yıl sürebilir'

"Burada karşılaşılan toplum, bütün algının ötesinde, avcı ve toplayıcıların bugünkü modern bakış açımızla çok da fazla örtüşmeyen şekilde; çok gelişgin bir kültür, çok karmaşık bir toplumsal yapıya sahip olduklarını ve sembolik yönleri çok güçlü ritüellere sahip olduklarını gösteriyor. Böyle bakıldığında Göbeklitepe hak ettiği ilgiliyi toplumun genelinde buluyor. Bu durum Taş Tepeler Projesi'yle biraz daha farklı boyut kazanacak. Çünkü Göbeklitepe şu ana kadar bu döneme ilişkin bilinen tek yerdi. Daha doğrusu anıtsal yönleriyle bilinen tek yerdi. Ama yüzey araştırmalarında daha fazla yerin olduğunu biliyorduk. Bunlarda da arkeolojik kazılar başladı. Toplamda bölgede 8 arkeolojik kazı yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu bakımdan bu yönüyle bir ilke imza atmış oldu. Aynı hedefler doğrultusunda bir araya gelen birçok ekibi dar bir alan sayılabilecek Şanlıurfa da bir araya getirdi. Bu sayede biz kısa bir süre içinde Göbeklitepe'den bildiklerimizden daha fazlasına erişebileceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz."