https://tr.sputniknews.com/20220526/internetten-siyanur-alip-kahveyle-icerek-intihar-etti--1056720976.html

Adana'da bir kişi internetten sipariş ederek aldığı siyanürü kahvesinin içine koyarak intihar etti

Adana'da bir kişi internetten sipariş ederek aldığı siyanürü kahvesinin içine koyarak intihar etti

Adana’da jeofizik mühendisi internetten sipariş ederek aldığı siyanürü kahvesinin içine koyarak intihar etti. AFAD ekipleri, nükleer ve kimyasal koruyucu... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T23:15+0300

2022-05-26T23:15+0300

2022-05-26T23:20+0300

siyanür

intihar

türkiye

adana

mühendis

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ziyapaşa Bulvarında bir apartmanın birinci katında iş yeri bulunan jeofizik mühendisi Bülent A. dün sabah saatlerinde iş yerine geldi. Bir süre sonra ise akrabalarına intihar edeceğine yönelik mesaj attı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre bunun üzerine akrabaları Bülent A.’nın iş yerine geldiklerinde onu baygın halde bulunca hemen ambulans çağırdı. Bülent A. çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Bülent A. saat 14.30 sıralarında hayatını kaybetti. Bu arada Bülent A.’nın siyanür içerek intihar ettiği öne sürüldü. Bu iddia üzerine polis olay yerine AFAD ekiplerini de çağırdı. Ekipler mühendisin iş yerine ekipler, nükleer ve kimyasal koruyucu kıyafet giyerek girdi. Ekipler mühendisin iş yerinde ölçümler yaptıktan sonra herhangi bir tehlikeli durum olmadığı belirlenince polisler içeride araştırma başlattı. Yapılan araştırmada mühendisin internetten siyanür sipariş edip onu da kahve ile içerek intihar ettiği öne sürüldü. Mühendisin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis intihar ile ilgili soruşturma başlattı.

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siyanür, intihar, adana, mühendis