https://tr.sputniknews.com/20220526/irak-parlamentosu-israil-ile-normallesmeyi-yasaklayan-tasariyi-yasalastirdi-1056717858.html

Irak Parlamentosu, ‘İsrail ile normalleşmeyi yasaklayan’ tasarıyı yasalaştırdı

Irak Parlamentosu, ‘İsrail ile normalleşmeyi yasaklayan’ tasarıyı yasalaştırdı

Irak Meclisi, "İsrail ile ilişki kurmayı ve normalleşmeyi yasaklayan" yasa tasarısını onayladı. Onaylanan yasaya göre, İsrail ile siyasi, diplomatik ve... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T21:45+0300

2022-05-26T21:45+0300

2022-05-26T21:45+0300

dünya

irak

israil

israil'le normalleşme

idam

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Irak Parlamentosu, "İsrail ile ilişki kurmayı ve normalleşmeyi yasaklayan" yasa tasarısını onayladı.Parlamento’da yapılan oylamada, söz konusu yasa tasarısı oy birliğiyle onaylandı.Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’nin yönettiği oturumda 275 vekil hazır bulundu.Onaylanan yasaya göre İsrail ile ilişki kurmak ve normalleşmenin yanı sıra iş birliği yapmak da "suç" kategorisine giriyor. Yasada İsrail ile siyasi, diplomatik ve güvenlik iş birliği yapanların cezası "müebbet hapis" ve "idam" olarak belirlendi.Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yasanın onaylanması sonrası yaptığı açıklamada, halka sokağa çıkıp kutlama yapması çağrısında bulundu.Irak Parlamentosu geçtiğimiz Perşembe günü, İsrail'le her türlü ilişkiyi suç sayan ve ilişki kurmayı yasaklayan yasa tasarısı taslağı üzerindeki görüşmeleri tamamlamıştı.

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irak, israil, israil'le normalleşme, idam