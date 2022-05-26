https://tr.sputniknews.com/20220526/irak-parlamentosu-israil-ile-normallesmeyi-yasaklayan-tasariyi-yasalastirdi-1056717858.html
Irak Parlamentosu, ‘İsrail ile normalleşmeyi yasaklayan’ tasarıyı yasalaştırdı
Irak Parlamentosu, ‘İsrail ile normalleşmeyi yasaklayan’ tasarıyı yasalaştırdı
Irak Meclisi, "İsrail ile ilişki kurmayı ve normalleşmeyi yasaklayan" yasa tasarısını onayladı. Onaylanan yasaya göre, İsrail ile siyasi, diplomatik ve... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T21:45+0300
2022-05-26T21:45+0300
2022-05-26T21:45+0300
dünya
irak
israil
israil'le normalleşme
idam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056717940_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9d0b40bc736a4a124e49eff8f981c94e.jpg
Irak Parlamentosu, "İsrail ile ilişki kurmayı ve normalleşmeyi yasaklayan" yasa tasarısını onayladı.Parlamento’da yapılan oylamada, söz konusu yasa tasarısı oy birliğiyle onaylandı.Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’nin yönettiği oturumda 275 vekil hazır bulundu.Onaylanan yasaya göre İsrail ile ilişki kurmak ve normalleşmenin yanı sıra iş birliği yapmak da "suç" kategorisine giriyor. Yasada İsrail ile siyasi, diplomatik ve güvenlik iş birliği yapanların cezası "müebbet hapis" ve "idam" olarak belirlendi.Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yasanın onaylanması sonrası yaptığı açıklamada, halka sokağa çıkıp kutlama yapması çağrısında bulundu.Irak Parlamentosu geçtiğimiz Perşembe günü, İsrail'le her türlü ilişkiyi suç sayan ve ilişki kurmayı yasaklayan yasa tasarısı taslağı üzerindeki görüşmeleri tamamlamıştı.
irak
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056717940_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_18a4f956228f42ebccd9696bb437dcc5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
irak, israil, israil'le normalleşme, idam
Irak Parlamentosu, ‘İsrail ile normalleşmeyi yasaklayan’ tasarıyı yasalaştırdı
Abone ol
Irak Meclisi, "İsrail ile ilişki kurmayı ve normalleşmeyi yasaklayan" yasa tasarısını onayladı. Onaylanan yasaya göre, İsrail ile siyasi, diplomatik ve güvenlik iş birliği yapanların cezası "müebbet hapis" ve "idam" olarak belirlendi.
Irak Parlamentosu, "İsrail ile ilişki kurmayı ve normalleşmeyi yasaklayan" yasa tasarısını onayladı.
Parlamento’da yapılan oylamada, söz konusu yasa tasarısı oy birliğiyle onaylandı.
Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’nin yönettiği oturumda 275 vekil hazır bulundu.
Onaylanan yasaya göre İsrail ile ilişki kurmak ve normalleşmenin yanı sıra iş birliği yapmak da "suç" kategorisine giriyor. Yasada İsrail ile siyasi, diplomatik ve güvenlik iş birliği yapanların cezası "müebbet hapis" ve "idam" olarak belirlendi.
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yasanın onaylanması sonrası yaptığı açıklamada, halka sokağa çıkıp kutlama yapması çağrısında bulundu.
Irak Parlamentosu geçtiğimiz Perşembe günü, İsrail'le her türlü ilişkiyi suç sayan ve ilişki kurmayı yasaklayan yasa tasarısı taslağı üzerindeki görüşmeleri tamamlamıştı.