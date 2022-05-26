https://tr.sputniknews.com/20220526/iranli-albay-suikastindan-sorumlu-oldugunu-abdye-bildirdiginin-nytye-sizmasi-israili-kizdirdi-1056712230.html

İranlı albay suikastından sorumlu olduğunu ABD'ye bildirdiğinin NYT'ye sızması, 'İsrail'i kızdırdı'

İranlı albay suikastından sorumlu olduğunu ABD'ye bildirdiğinin NYT'ye sızması, 'İsrail'i kızdırdı'

İsrailli yetkililerin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Albayı Seyyad Hodayi suikastında sorumluğu üstlenmeyi ve bunu yapma gerekçesini ABD yönetimine... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T20:23+0300

2022-05-26T20:23+0300

2022-05-26T20:32+0300

dünya

israil

iran

abd

naftali bennett

joe biden

iran devrim muhafızları kudüs gücü

suikast

the new york times (nyt)

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Uzun yıllardır ABD ve İsrail'in sabotaj ve suikastlarına maruz kalan İran'da 22 Mayıs'ta başkent Tahran'da bir Devrim Muhafızları albayının suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili İsrail'in ABD'ye yaptığı bilgilendirme Amerikan basınına yansıdı. İsrail'in suikasttan sorumlu olduğunu Amerikalı yetkililere bildirdiği, The New York Times (NYT) tarafından duyuruldu. Gazeteye konuşan İsrail'in bilgilendirmesinden haberdar bir istihbarat yetkilisi, suikastla Devrim Muhafızları Kudüs Gücü içindeki gizli bir grubu durdurması için İran'a mesaj verildiğinin İsrailli yetkililer tarafından ABD'li muhataplarına bildirildiğini söyledi.Tahran'da evinin önünde aracın içinde otururken yoldan geçen motosikletteki iki kişinin açtığı ateş sonucu ölen Albay Seyyad Hodayi'nin, Devrim Muhafızlarının dış operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün üyesi olduğunu aktaran İran devlet televizyonu, Hodayi'nin Suriye'de 'tanındığını' söyleyerek, Suriye hükümet güçlerine destek veren İranlı askeri yetkililerden biri olduğuna işaret etmişti. İsrailli yetkililer ise Hodayi'nin 'Kudüs Gücü bünyesinde oluşturulan ve İsrailli sivillerle yetkililer dahil olmak üzere yabancılara yönelik kaçırma ve suikast operasyonlarını yöneten Birim 840'ın komutanı olduğunu' iddia etti. 'Hodayi'nin son 2 yıl içinde Kolombiya, Kenya, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerde İsrailli, Avrupalı ve Amerikalı sivillerle hükümet yetkililerini hedef alan suikast girişimlerinden sorumlu olduğu' iddiasını ortaya atan İsrailli yetkililer, ABD'li muhataplarına 'suikastın bu birimin operasyonlarını durdurması için İran'a uyarı niteliği taşıdığını' iletti.Suikast düzenlenir düzenlenmez, olağan şüphelinin İsrail olduğu herkesin malumuydu. Buna rağmen, Amerikalılara verdikleri gizli bilgileri NYT'de görmenin İsrail hükümetinde şaşkınlık ve kızgınlık yarattığı İsrail basınına yansıdı. Haberlerde, Biden yönetiminin bunu basına sızdırmasına öfkelenen İsrailli güvenlik yetkililerinin böylece operasyonla ilgili herhangi bir sorumluluktan kendini muaf tutan Washington'dan açıklama beklediği ve İran'ın suikasta karşılık ülke dışındaki İsraillileri hedef almasından endişe duyduğu belirtildi. Jerusalem Post gazetesi, "ABD, İranlı bir yetkilinin ölümünde Kudüs'ün rolünü niye yine basına sızdırdı" başlıklı uzun bir analize yer verdi. Analizde "Bu, Biden yönetiminin bir operasyonla ilgili İsrail'in kullandığı kılıfı açık ettiği ya da İsrail istihbarat operasyonları hakkında bir şeyler sızdırdığı ilk sefer değil. Geçmişte, Biden yönetimi iyi polis-kötü polisi oynadığında, bunu Ayetullahlarla nükleer müzakereye devam edebilmek için yapar görünüyordu. Bu seferki, Biden'ın Devrim Muhafızları'nı ABD terörist listesinden silmeyi reddetmesi konusundaki uzlaşmaz gibi görünen görüş ayrılıklarına rağmen, hâlâ İran'la nükleer anlaşmaya varmayı güçlü şekilde istediği anlamına mı geliyor" denildi. Hodayi suikastı, Kasım 2020'de 'İran'ın bir numaralı nükleer bilimcisi' diye tanınan Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bu yana İran'daki en yüksek profilli suikast oldu.Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami başta olmak üzere üst düzey İranlı yetkililer, İsrail'in önceki suikastlarının özelliklerini taşıyan Hodayi suikastından İsrail'i sorumlu tutarak intikam yemini etti. İsrail medyası ise suikastın ardından İsrail hükümetinin 'İran'ın yanıt verme olasılığını dikkate alarak' dünya genelindeki elçilik ve temsilciliklerini alarm durumuna geçirdiğini duyurdu.ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın çıktığı İran'la nükleer anlaşmaya geri dönmek için Viyana'da yürütülen müzakereler marttan beri tümüyle çıkmaza girerken, Tahran'ın Devrim Muhafızları'nın ABD'nin 'yabancı terör örgütleri' listesinden çıkarılması talebi de anlaşmazlıklar arasında yer aldı. İran medyasında İsrail'in Hodayi suikastıyla 'Viyana'daki nükleer müzakereleri raydan çıkarmayı ve Tahran ile Washington arasında Devrim Muhafızları uzlaşısı ihtimalini baltalamayı amaçladığına' dair değerlendirmeler yapıldı.ABD merkezli Politico haber sitesi, 24 Mayıs'ta üst düzey Batılı yetkililere dayandırdığı haberinde, Biden'ın Devrim Muhafızlarının 'yabancı terör örgütleri' listesinden çıkarılmayacağına dair kesin kararını verdiğini İsrail Başbakanı Naftali Bennett'e ilettiğini yazmıştı. Bennett de haberi doğrulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20201129/nytye-konusanust-duzey-israilli-yetkili-iranin-bas-nukleer-bilimcisini-oldurdugumuz-icin-dunya-bize-1043311059.html

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israil, iran, abd, naftali bennett, joe biden, iran devrim muhafızları kudüs gücü, suikast, the new york times (nyt)