https://tr.sputniknews.com/20220526/ispanyada-maymun-cicegi-vakalari-84e-cikti-1056714799.html

İspanya'da maymun çiçeği vakaları 84'e çıktı

İspanya'da maymun çiçeği vakaları 84'e çıktı

İspanya'da maymun çiçeği (monkeypox) vakası tespit edilenlerin sayısı 84'e çıktı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T20:12+0300

2022-05-26T20:12+0300

2022-05-26T20:14+0300

türkiye

ispanya

maymun

maymun çiçeği virüsü

sağlık bakanlığı

avrupa

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Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Carlos III Sağlık Enstitüsünde yapılan testlerin ardından son olarak 59 olarak açıklanan maymun çiçeği vaka sayısının 25 artışla 84'e yükseldiği bildirildi.Şimdiye kadar 157 şüpheli vakanın geldiği, bunlardan 84'ünün pozitif, 73'ünün de negatif çıktığı kaydedildi.Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da bu virüsün en yoğun görüldüğü yer başkent Madrid olarak öne çıkıyor.Sağlık Bakanı Carolina Darias, İspanya'nın diğer AB ülkeleriyle maymun çiçeğine karşı aşı satın alma kararı aldığını açıklamıştı.

türkiye

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ispanya, maymun, maymun çiçeği virüsü, sağlık bakanlığı, avrupa