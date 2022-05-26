https://tr.sputniknews.com/20220526/ispanyada-yaz-sicak-gececek-enerji-tasarrufu-icin-klimalar-27-derecenin-altina-dusurulemeyecek-1056705551.html

İspanya'da yaz daha da sıcak geçecek: Enerji tasarrufu için klimayı 27 derece altına indirmek yasak

İspanya'da yaz daha da sıcak geçecek: Enerji tasarrufu için klimayı 27 derece altına indirmek yasak

Avrupa, Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmak için günlük yaşamı etkileyen tedbirler almaya devam ediyor. İspanya'da yayınlanan yeni tedbirler kapsamında... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T14:55+0300

2022-05-26T14:55+0300

2022-05-26T15:34+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

ispanya

rusya

sıcak hava

yaz

klima

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İspanya hükümetinin yayınladığı bir bildiriye göre, Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmak için alınan tedbirler kapsamında ülkedeki kamu binalarında bulunan klimalar yılın en sıcak aylarında 27 santigrat derecenin altına düşürülemeyecek. Ülkede yaz aylarındaki ortalama sıcaklık 40 santigrat derecenin üzerine çıkabiliyor.Alınan yeni tedbirler uyarınca, kış aylarında ise ofislerdeki sıcaklık 19 derecenin üzerine çıkarılamayacak. Söz konusu kuralların 'teknik altyapının bulunması durumunda' uygulanabileceği belirtildi.Yayınlanan tedbirler, memurlar için evden çalışma imkanlarının ve enerji verimli aydınlatmanın daha fazla kullanılmasını ve kamu binalarının çatılarına toplu güneş panelleri kurulumunu da teşvik ediyor.Avrupa Birliği'nin Rus doğalgazına ve petrolüne bağımlılığı azaltma konusundaki çabalarının bir parçası olan yeni düzenleme, kamu çalışanlarını işe bisikletle gitmeye teşvik etmek için devlet dairelerine daha fazla bisiklet park yeri kurulması çağrısında bulunuyor.Salı günü Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan plan, AB'nin Rus gazına olan bağımlılığını bu yıl üçte iki oranında azaltmayı ve 2030'dan önce Rusya'nın yakıt tedarikine olan bağımlılığını sona erdirmeyi hedefliyor.Nisan ayında İtalya da bu yaz enerji tasarrufunda bulunabilmek için kamu binalarında klima kullanımını kısıtlama yönünde bir karar almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220422/ab-kilavuzu-putini-yenmek-icin-evi-isitma-klimayi-acma-araba-kullanma-ve-evden-calis--1055769836.html

https://tr.sputniknews.com/20220422/italyada-operasyon-termostat-25-derecenin-altinda-klima-calistirmak-yasaklanacak-1055761814.html

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avrupa birliği, ispanya, rusya, sıcak hava, yaz, klima