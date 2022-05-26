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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/ispanyada-yaz-sicak-gececek-enerji-tasarrufu-icin-klimalar-27-derecenin-altina-dusurulemeyecek-1056705551.html
İspanya'da yaz daha da sıcak geçecek: Enerji tasarrufu için klimayı 27 derece altına indirmek yasak
İspanya'da yaz daha da sıcak geçecek: Enerji tasarrufu için klimayı 27 derece altına indirmek yasak
Avrupa, Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmak için günlük yaşamı etkileyen tedbirler almaya devam ediyor. İspanya'da yayınlanan yeni tedbirler kapsamında... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T14:55+0300
2022-05-26T15:34+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ispanya
rusya
sıcak hava
yaz
klima
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İspanya hükümetinin yayınladığı bir bildiriye göre, Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmak için alınan tedbirler kapsamında ülkedeki kamu binalarında bulunan klimalar yılın en sıcak aylarında 27 santigrat derecenin altına düşürülemeyecek. Ülkede yaz aylarındaki ortalama sıcaklık 40 santigrat derecenin üzerine çıkabiliyor.Alınan yeni tedbirler uyarınca, kış aylarında ise ofislerdeki sıcaklık 19 derecenin üzerine çıkarılamayacak. Söz konusu kuralların 'teknik altyapının bulunması durumunda' uygulanabileceği belirtildi.Yayınlanan tedbirler, memurlar için evden çalışma imkanlarının ve enerji verimli aydınlatmanın daha fazla kullanılmasını ve kamu binalarının çatılarına toplu güneş panelleri kurulumunu da teşvik ediyor.Avrupa Birliği'nin Rus doğalgazına ve petrolüne bağımlılığı azaltma konusundaki çabalarının bir parçası olan yeni düzenleme, kamu çalışanlarını işe bisikletle gitmeye teşvik etmek için devlet dairelerine daha fazla bisiklet park yeri kurulması çağrısında bulunuyor.Salı günü Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan plan, AB'nin Rus gazına olan bağımlılığını bu yıl üçte iki oranında azaltmayı ve 2030'dan önce Rusya'nın yakıt tedarikine olan bağımlılığını sona erdirmeyi hedefliyor.Nisan ayında İtalya da bu yaz enerji tasarrufunda bulunabilmek için kamu binalarında klima kullanımını kısıtlama yönünde bir karar almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220422/ab-kilavuzu-putini-yenmek-icin-evi-isitma-klimayi-acma-araba-kullanma-ve-evden-calis--1055769836.html
https://tr.sputniknews.com/20220422/italyada-operasyon-termostat-25-derecenin-altinda-klima-calistirmak-yasaklanacak-1055761814.html
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avrupa birliği, ispanya, rusya, sıcak hava, yaz, klima

İspanya'da yaz daha da sıcak geçecek: Enerji tasarrufu için klimayı 27 derece altına indirmek yasak

14:55 26.05.2022 (güncellendi: 15:34 26.05.2022)
© AP Photo / Manu Fernandezİspanya-Barcelona-Sıcak hava
İspanya-Barcelona-Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
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Avrupa, Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmak için günlük yaşamı etkileyen tedbirler almaya devam ediyor. İspanya'da yayınlanan yeni tedbirler kapsamında ülkedeki kamu binalarındaki klimalar yaz aylarında belirli bir sıcaklığın altında kullanılamaycak.
İspanya hükümetinin yayınladığı bir bildiriye göre, Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmak için alınan tedbirler kapsamında ülkedeki kamu binalarında bulunan klimalar yılın en sıcak aylarında 27 santigrat derecenin altına düşürülemeyecek.
Ülkede yaz aylarındaki ortalama sıcaklık 40 santigrat derecenin üzerine çıkabiliyor.
Alınan yeni tedbirler uyarınca, kış aylarında ise ofislerdeki sıcaklık 19 derecenin üzerine çıkarılamayacak.
Söz konusu kuralların 'teknik altyapının bulunması durumunda' uygulanabileceği belirtildi.
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Yayınlanan tedbirler, memurlar için evden çalışma imkanlarının ve enerji verimli aydınlatmanın daha fazla kullanılmasını ve kamu binalarının çatılarına toplu güneş panelleri kurulumunu da teşvik ediyor.
Avrupa Birliği'nin Rus doğalgazına ve petrolüne bağımlılığı azaltma konusundaki çabalarının bir parçası olan yeni düzenleme, kamu çalışanlarını işe bisikletle gitmeye teşvik etmek için devlet dairelerine daha fazla bisiklet park yeri kurulması çağrısında bulunuyor.
Salı günü Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan plan, AB'nin Rus gazına olan bağımlılığını bu yıl üçte iki oranında azaltmayı ve 2030'dan önce Rusya'nın yakıt tedarikine olan bağımlılığını sona erdirmeyi hedefliyor.
Nisan ayında İtalya da bu yaz enerji tasarrufunda bulunabilmek için kamu binalarında klima kullanımını kısıtlama yönünde bir karar almıştı.
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