https://tr.sputniknews.com/20220526/ispartadaki-elektrik-kesintileri-icin-rekor-ceza--1056705019.html
Isparta'daki elektrik kesintileri için rekor ceza
Isparta'daki elektrik kesintileri için rekor ceza
EPDK, Isparta'da yaşanan kesintiler için elektrik dağıtım şirketine toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat cezası verdi. Tutar, tüketicilere ödenecek. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T14:45+0300
2022-05-26T14:45+0300
2022-05-26T14:47+0300
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Isparta'da yoğun kar yağışının yaşandığı günlerde yaşanan elektrik kesintilerine rekor ceza geldi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin abonelere toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat ödemesine karar verdi.Söz konusu tutar, mesken abonelerine 109 lira, diğer abone gruplarına ise 1307 liraya kadar değişen tutarlarda yapılacak.Şirket ayrıca 3 milyon 236 bin 666 lira da ceza ödeyecek.
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isparta, elektrik
Isparta'daki elektrik kesintileri için rekor ceza
14:45 26.05.2022 (güncellendi: 14:47 26.05.2022) Abone ol
EPDK, Isparta'da yaşanan kesintiler için elektrik dağıtım şirketine toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat cezası verdi. Tutar, tüketicilere ödenecek.
Isparta'da yoğun kar yağışının yaşandığı günlerde yaşanan elektrik kesintilerine rekor ceza geldi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin abonelere toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat ödemesine karar verdi.
Söz konusu tutar, mesken abonelerine 109 lira, diğer abone gruplarına ise 1307 liraya kadar değişen tutarlarda yapılacak.
Şirket ayrıca 3 milyon 236 bin 666 lira da ceza ödeyecek.