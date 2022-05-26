https://tr.sputniknews.com/20220526/istanbulda-helikopter-destekli-yeditepe-huzur-uygulamasi-1056687879.html

İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T02:40+0300

2022-05-26T02:40+0300

2022-05-26T02:40+0300

türkiye

istanbul

emniyet genel müdürlüğü (egm)

yeditepe huzur

yeditepe huzur operasyonu

polis

trafik

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan bir motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Sorgulaması yapılan Murat K.'nin aynı zamanda yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Murat K.'ye 3 bin 674 TL idari para cezası uygulandı. Denetim noktasında durdurulan bir motosiklet sürücüsünün ise muayenesini yaptırmadığı için motosikleti bağlandı.Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği Kanıt, araçları didik didik aradı.

https://tr.sputniknews.com/20220521/emniyet-teskilatinda-3-bin-688-personel-ust-rutbeye-terfi-ettirildi-1056564666.html

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istanbul, emniyet genel müdürlüğü (egm), yeditepe huzur, yeditepe huzur operasyonu, polis, trafik