Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220526/istanbulda-helikopter-destekli-yeditepe-huzur-uygulamasi-1056687879.html
İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması
İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T02:40+0300
2022-05-26T02:40+0300
türkiye
istanbul
emniyet genel müdürlüğü (egm)
yeditepe huzur
yeditepe huzur operasyonu
polis
trafik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056687853_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_522add2a56d3efac921c0aa2d449473d.jpg
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan bir motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Sorgulaması yapılan Murat K.'nin aynı zamanda yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Murat K.'ye 3 bin 674 TL idari para cezası uygulandı. Denetim noktasında durdurulan bir motosiklet sürücüsünün ise muayenesini yaptırmadığı için motosikleti bağlandı.Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği Kanıt, araçları didik didik aradı.
https://tr.sputniknews.com/20220521/emniyet-teskilatinda-3-bin-688-personel-ust-rutbeye-terfi-ettirildi-1056564666.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056687853_109:0:709:450_1920x0_80_0_0_5e2b4958af0da5085a99dde25ce786c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, emniyet genel müdürlüğü (egm), yeditepe huzur, yeditepe huzur operasyonu, polis, trafik

İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

02:40 26.05.2022
© İHAPolis helikopteri
Polis helikopteri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılırken, araçlar ise tek tek arandı. Ehliyetsiz motosiklet kullanan bir kişiye 3 bin 674 TL idari para cezası uygulandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı.
Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.
Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.
Denetimde durdurulan bir motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Sorgulaması yapılan Murat K.'nin aynı zamanda yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Murat K.'ye 3 bin 674 TL idari para cezası uygulandı.
Denetim noktasında durdurulan bir motosiklet sürücüsünün ise muayenesini yaptırmadığı için motosikleti bağlandı.
Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği Kanıt, araçları didik didik aradı.
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
TÜRKİYE
Emniyet teşkilatında 3 bin 688 personel üst rütbeye terfi ettirildi
21 Mayıs, 23:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала