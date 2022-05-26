https://tr.sputniknews.com/20220526/istanbulda-metro-seferlerine-duzenleme-1056684616.html

İstanbul’da metro seferlerine düzenleme

İstanbul’da metro seferlerine düzenleme

İstanbul'da metro seferleri Türkiye Kupası final müsabakası ve diğer etkinlikler nedeniyle Perşembe günü gece 2'ye kadar yapılacak. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T00:10+0300

2022-05-26T00:10+0300

2022-05-26T00:10+0300

türkiye

metro

istanbul

ziraat türkiye kupası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/12/1042479072_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b04d79ccabd870eb53ebfb973285588d.jpg

Metro İstanbul, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki Kayserispor-Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması ve şehirdeki diğer etkinlikler nedeniyle 26 Mayıs Perşembe günü seferlerin M1, M3 ve M9 hatlarında 01.00’e, M4 ve M5 hatlarında ise 02.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

metro, istanbul, ziraat türkiye kupası