https://tr.sputniknews.com/20220526/istanbulda-metro-seferlerine-duzenleme-1056684616.html
İstanbul’da metro seferlerine düzenleme
İstanbul’da metro seferlerine düzenleme
İstanbul'da metro seferleri Türkiye Kupası final müsabakası ve diğer etkinlikler nedeniyle Perşembe günü gece 2'ye kadar yapılacak. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T00:10+0300
2022-05-26T00:10+0300
2022-05-26T00:10+0300
türkiye
metro
istanbul
ziraat türkiye kupası
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Metro İstanbul, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki Kayserispor-Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması ve şehirdeki diğer etkinlikler nedeniyle 26 Mayıs Perşembe günü seferlerin M1, M3 ve M9 hatlarında 01.00’e, M4 ve M5 hatlarında ise 02.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu
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metro, istanbul, ziraat türkiye kupası
İstanbul’da metro seferlerine düzenleme
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İstanbul'da metro seferleri Türkiye Kupası final müsabakası ve diğer etkinlikler nedeniyle Perşembe günü gece 2'ye kadar yapılacak.
Metro İstanbul, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki Kayserispor-Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması ve şehirdeki diğer etkinlikler nedeniyle 26 Mayıs Perşembe günü seferlerin M1, M3 ve M9 hatlarında 01.00’e, M4 ve M5 hatlarında ise 02.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu