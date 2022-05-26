https://tr.sputniknews.com/20220526/istanbulda-silahli-catisma-1-olu-1056719176.html
İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü
İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü
İstanbul Maltepe’de çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T22:21+0300
2022-05-26T22:21+0300
2022-05-26T22:21+0300
türkiye
istanbul
silahlı saldırı
çatışma
ölü
maltepe
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Alınan bilgiye göre, Semih Tufan Gülaltay'a ait olduğu öne sürülen Aydınlıkevler'deki iş yerinin önüne gelen F.T, önce burada park halindeki araca, ardından iş yerine silahla ateş açtı.Gülaltay'ın şoförü olduğu iddia edilen E.A. da silahla karşılık verince çatışma çıktı. Çatışma sırasında vurulan F.T, olay yerinde hayatını kaybetti. E.A, polis tarafından gözaltına alındı.F.T'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Semih Tufan Gülaltay, Akın Birdal'a 1998’de düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla 5 yıl 8 ay hapis yatmıştı. Ergenekon davasında da adı geçen Gülaltay, 7 yıl tutuklu kalmıştı.Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/gaziantepte-sokak-ortasinda-silahli-saldiri-1-olu-1056617604.html
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istanbul, silahlı saldırı, çatışma, ölü, maltepe
İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü
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İstanbul Maltepe’de çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Semih Tufan Gülaltay'a ait olduğu öne sürülen Aydınlıkevler'deki iş yerinin önüne gelen F.T, önce burada park halindeki araca, ardından iş yerine silahla ateş açtı.
Gülaltay'ın şoförü olduğu iddia edilen E.A. da silahla karşılık verince çatışma çıktı. Çatışma sırasında vurulan F.T, olay yerinde hayatını kaybetti. E.A, polis tarafından gözaltına alındı.
F.T'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Semih Tufan Gülaltay, Akın Birdal'a 1998’de düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla 5 yıl 8 ay hapis yatmıştı. Ergenekon davasında da adı geçen Gülaltay, 7 yıl tutuklu kalmıştı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.