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İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü
İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü
İstanbul Maltepe’de çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T22:21+0300
2022-05-26T22:21+0300
türkiye
istanbul
silahlı saldırı
çatışma
ölü
maltepe
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Alınan bilgiye göre, Semih Tufan Gülaltay'a ait olduğu öne sürülen Aydınlıkevler'deki iş yerinin önüne gelen F.T, önce burada park halindeki araca, ardından iş yerine silahla ateş açtı.Gülaltay'ın şoförü olduğu iddia edilen E.A. da silahla karşılık verince çatışma çıktı. Çatışma sırasında vurulan F.T, olay yerinde hayatını kaybetti. E.A, polis tarafından gözaltına alındı.F.T'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Semih Tufan Gülaltay, Akın Birdal'a 1998’de düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla 5 yıl 8 ay hapis yatmıştı. Ergenekon davasında da adı geçen Gülaltay, 7 yıl tutuklu kalmıştı.Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/gaziantepte-sokak-ortasinda-silahli-saldiri-1-olu-1056617604.html
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istanbul, silahlı saldırı, çatışma, ölü, maltepe

İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü

22:21 26.05.2022
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© İHA
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İstanbul Maltepe’de çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Semih Tufan Gülaltay'a ait olduğu öne sürülen Aydınlıkevler'deki iş yerinin önüne gelen F.T, önce burada park halindeki araca, ardından iş yerine silahla ateş açtı.
Gülaltay'ın şoförü olduğu iddia edilen E.A. da silahla karşılık verince çatışma çıktı. Çatışma sırasında vurulan F.T, olay yerinde hayatını kaybetti. E.A, polis tarafından gözaltına alındı.
F.T'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Semih Tufan Gülaltay, Akın Birdal'a 1998’de düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla 5 yıl 8 ay hapis yatmıştı. Ergenekon davasında da adı geçen Gülaltay, 7 yıl tutuklu kalmıştı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Gaziantep’te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
TÜRKİYE
Gaziantep’te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
24 Mayıs, 02:21
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