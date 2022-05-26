https://tr.sputniknews.com/20220526/istanbulda-yol-verme-tartismasi-motorlu-kurye-arabanin-uzerine-yatti-1056699815.html

İstanbul’da yol verme tartışması: Motorlu kurye arabanın üzerine yattı

İstanbul’da yol verme tartışması: Motorlu kurye arabanın üzerine yattı

İstanbul Sarıyer’de bir sürücü ile motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. Kadın sürücünün motoruna çarptığını iddia eden kurye, otomobilin üstüne... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T12:55+0300

2022-05-26T12:55+0300

2022-05-26T12:58+0300

türkiye

istanbul

motosiklet

kavga

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İstanbul Sarıyer’de bir kadın sürücü ve motorlu kurye arasında tartışma çıktı. Otomobilin, manevra yaparken motosiklete çarptığını iddia eden kurye, motorundan inerek otomobilin kaputunun üzerine uzandı. Kadın sürücü ise otomobili sürmeye devam etti. Daha sonra aracından inerek kuryeye, “İner misin şu arabamdan, arabamdan iner misin? sen benim önüme kırdın” diye bağırdı. İlerleyen dakikalarda ise çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle olay fazla büyümeden kapandı. O anlar ise saniye saniye bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

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istanbul, motosiklet, kavga