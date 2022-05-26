https://tr.sputniknews.com/20220526/istanbulda-yol-verme-tartismasi-motorlu-kurye-arabanin-uzerine-yatti-1056699815.html
İstanbul’da yol verme tartışması: Motorlu kurye arabanın üzerine yattı
İstanbul’da yol verme tartışması: Motorlu kurye arabanın üzerine yattı
İstanbul Sarıyer’de bir sürücü ile motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. Kadın sürücünün motoruna çarptığını iddia eden kurye, otomobilin üstüne... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T12:55+0300
2022-05-26T12:55+0300
2022-05-26T12:58+0300
türkiye
istanbul
motosiklet
kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056699329_0:0:828:466_1920x0_80_0_0_4b343109621c2220d5b9d73c5875f6d4.jpg
İstanbul Sarıyer’de bir kadın sürücü ve motorlu kurye arasında tartışma çıktı. Otomobilin, manevra yaparken motosiklete çarptığını iddia eden kurye, motorundan inerek otomobilin kaputunun üzerine uzandı. Kadın sürücü ise otomobili sürmeye devam etti. Daha sonra aracından inerek kuryeye, “İner misin şu arabamdan, arabamdan iner misin? sen benim önüme kırdın” diye bağırdı. İlerleyen dakikalarda ise çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle olay fazla büyümeden kapandı. O anlar ise saniye saniye bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220506/trafik-kazasi-sonrasi-cikan-tartismada-kendisini-uyaran-2-kisiyi-silahla-vurdu-1056129106.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056699329_0:0:828:622_1920x0_80_0_0_d6454368e92bdc903a704d5b71436be7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, motosiklet, kavga
İstanbul’da yol verme tartışması: Motorlu kurye arabanın üzerine yattı
12:55 26.05.2022 (güncellendi: 12:58 26.05.2022) Abone ol
İstanbul Sarıyer’de bir sürücü ile motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. Kadın sürücünün motoruna çarptığını iddia eden kurye, otomobilin üstüne yattı. ‘‘Sen benim önüme kırdın, arabamdan iner misin?’’ diye bağıran kadın sürücü, motokuryeyi indirmek için epey uğraştı.
İstanbul Sarıyer’de bir kadın sürücü ve motorlu kurye arasında tartışma çıktı.
Otomobilin, manevra yaparken motosiklete çarptığını iddia eden kurye, motorundan inerek otomobilin kaputunun üzerine uzandı. Kadın sürücü ise otomobili sürmeye devam etti.
Daha sonra aracından inerek kuryeye, “İner misin şu arabamdan, arabamdan iner misin? sen benim önüme kırdın” diye bağırdı. İlerleyen dakikalarda ise çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle olay fazla büyümeden kapandı. O anlar ise saniye saniye bir vatandaşın kamerasına yansıdı.