https://tr.sputniknews.com/20220526/iyi-parti-lideri-aksener-turkiyede-hafif-hafif-oculuk-buculuk-gidiyor-1056716117.html

İYİ Parti lideri Akşener: Türkiye'de hafif hafif 'oculuk buculuk' gidiyor

İYİ Parti lideri Akşener: Türkiye'de hafif hafif 'oculuk buculuk' gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçmenin velinimet olmasını sağlamak için gezdim ben. Netice itibarıyla farkındaysanız Türkiye'de hafif hafif 'oculuk... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T20:55+0300

2022-05-26T20:55+0300

2022-05-26T20:55+0300

türkiye

meral akşener

iyi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054150731_60:0:677:347_1920x0_80_0_0_14243d03c8b564eb3137aad3a2ca4f42.jpg

Temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen ve partililerce Çayırova gişelerinde karşılanan Akşener, Fatih Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.Parti otobüsüne binerek çevredekileri selamlayan Akşener, daha sonra Darıca ilçesine geçti.Burada Çınaraltı mevkisinde esnafı ziyaret eden Akşener, ilçe ilçe, sokak sokak, esnaf esnaf gezdiğini belirterek Türkiye'de çok uzun zamandır vatandaşın, esnafın, emeklinin, öğrencinin dertlerinin konuşulmadığını savundu.Vatandaşların yaşadığı sorunları örnekler vererek anlatan Akşener, "Vatandaşın derdinin konuşulamadığı bir Türkiye'de neler konuşuldu? 'Sen şucusun, sen bucusun, sen şöylesin, sen böylesin'" dedi.'Seçmenine söven siyasetçi var bu ülkede'Akşener, vatandaşın sorunlarının konuşulması için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:'Ceketimi assam, şapkamı assam' seçim zamanı bitmiştir'Hükümetin gıda ve tarım politikasını eleştirerek istihdama yönelik hiçbir adım atılmadığını savunan Akşener, "Şimdi ne yapacağız? Şimdi el ele verip bir şey yapacağız. El ele vereceğiz. Buraya benim geldiğim gibi bilumum ağalar, muhteremler gelecek, karşınızda hazır ola geçecek. Oylarınız çok kıymetli olacak. Bakın oylarınız bana da kıymetli olsun, ağalara da kıymetli olsun. Seçmen velinimettir, ağalar. 'Ceketimi assam, şapkamı assam' seçim zamanı bitmiştir. El ele vereceğiz ve birlikte bu harami düzeni, helal oylarımızla sandıkta, demokrasiyle attaya göndereceğiz" ifadesini kullandı.Akşener, daha sonra parti otobüsüyle İzmit ilçesine hareket etti. Bu sırada Akşener'in geleceği Alemdar Caddesi'nde bekleyen bir partili ile aracıyla yoldan geçen bir kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Bazı partililer de araca vurarak sürücüye tepki gösterdi.Bunun üzerine aracı bölgeden uzaklaştırmak isteyen polis memurları ile korumalar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.Alemdar Caddesi'ne gelen Akşener, parti otobüsünden çevredekileri selamladı. Halka seslenen Akşener, gündemdeki konuları değerlendirdi.Akşener, esnaf ziyaretinin ardından İzmit Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile basına kapalı görüştü.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meral akşener, iyi parti