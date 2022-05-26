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İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
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göçmen
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kaçak göçmen
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220525/afganistan-uyruklu-272-duzensiz-gocmen-erzurumdan-ulkelerine-gonderildi-1056652813.html
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izmir, göçmen, polis, kaçak göçmen, göçmen krizi

İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

04:14 26.05.2022
© AAİzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AA
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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