https://tr.sputniknews.com/20220526/izmir-aciklarinda-41-duzensiz-gocmen-yakalandi--1056689507.html

İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T04:14+0300

2022-05-26T04:14+0300

2022-05-26T04:14+0300

türkiye

izmir

göçmen

polis

kaçak göçmen

göçmen krizi

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220525/afganistan-uyruklu-272-duzensiz-gocmen-erzurumdan-ulkelerine-gonderildi-1056652813.html

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izmir, göçmen, polis, kaçak göçmen, göçmen krizi