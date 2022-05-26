https://tr.sputniknews.com/20220526/izmir-aciklarinda-41-duzensiz-gocmen-yakalandi--1056689507.html
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T04:14+0300
2022-05-26T04:14+0300
2022-05-26T04:14+0300
türkiye
izmir
göçmen
polis
kaçak göçmen
göçmen krizi
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220525/afganistan-uyruklu-272-duzensiz-gocmen-erzurumdan-ulkelerine-gonderildi-1056652813.html
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izmir, göçmen, polis, kaçak göçmen, göçmen krizi
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.