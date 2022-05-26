https://tr.sputniknews.com/20220526/johnny-deppin-eski-sevgilisi-kate-moss-amber-heardu-yalanladi-johnny-beni-merdivenlerden-itmedi-1056692074.html
Johnny Depp'in eski sevgilisi Kate Moss, Amber Heard'ü yalanladı: Johnny beni merdivenlerden itmedi
Johnny Depp'in eski sevgilisi Kate Moss, Amber Heard'ü yalanladı: Johnny beni merdivenlerden itmedi
Johnny Depp ile Amber Heard arasında devam eden karalama davasının son tanığı, Depp'in eski sevgilisi manken Kate Moss oldu. 1990'lı yıllarda Depp ile ilişkisi... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T09:45+0300
2022-05-26T09:45+0300
2022-05-26T09:46+0300
yaşam
kate moss
johnny depp
amber heard
duruşma
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Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davasında ünlü manken Kate Moss tanık olarak ifade verdi. 1994-1998 yılları arasında Johnny Depp ile birlikte olduklarını mahkeme huzurunda doğrulayan Moss, Amber Heard'ün "Johnny Kate'i de merdivenlerden aşağı itti" iddiasına ilişkin konuştu.Johnny Depp'in kendisini merdivenlerden ittiği suçlamasını reddeden Moss, "Hayır, beni asla itmedi, tekme atmadı ve merdivenlerden düşmeme neden olmadı" dedi.Video konferans üzerinden İngiltere'den duruşmaya katılan Moss Jamaika'daki tatilleri esnasında merdivenlerden nasıl düştüğünü anlatarak, "Otel odasından ayrılıyorduk. Johnny benden önce odadan çıkmıştı. Dışarıda fırtına vardı ve yağmur yağıyordu. Odadan çıkarken merdivenlerden aşağıya kaydım ve sırtımı incittim. Bağırdım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve canım yanıyordu" ifadelerini kullandı.Kate Moss, eski sevgilisi Johnny Depp'in kendisini odaya kadar taşıdığını ve tıbbi yardım almasını sağladığının da altını çizdi. Moss'un ifadesinin Amber Heard'ü mahkemede zor durumda bıraktığı ifade ediliyor.İddialar sebebiyle itibarının lekelendiğini öne süren Johnny Depp, eski eşi Amber Heard aleyhine 50 milyon dolarlık karalama davası açmıştı. Heard, evlilikleri sırasında kendisini darp etmekle suçladığı Johnny Depp'in Kate Moss'a da şiddet uyguladığını ve onu merdivenlerden ittiğini ileri sürmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220506/johnny-deppten-gordugu-siddeti-anlatan-amber-heard-tek-cikis-yolun-olum-diyerek-beni-tehdit-etti-1056147855.html
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kate moss, johnny depp, amber heard, duruşma
Johnny Depp'in eski sevgilisi Kate Moss, Amber Heard'ü yalanladı: Johnny beni merdivenlerden itmedi
09:45 26.05.2022 (güncellendi: 09:46 26.05.2022) Abone ol
Johnny Depp ile Amber Heard arasında devam eden karalama davasının son tanığı, Depp'in eski sevgilisi manken Kate Moss oldu. 1990'lı yıllarda Depp ile ilişkisi olan Moss, Depp'in eski eşi Amber Heard tarafından ortaya atılan "Onu da merdivenlerden itti" iddiasını yalanladı.
Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davasında ünlü manken Kate Moss tanık olarak ifade verdi. 1994-1998 yılları arasında Johnny Depp ile birlikte olduklarını mahkeme huzurunda doğrulayan Moss, Amber Heard'ün "Johnny Kate'i de merdivenlerden aşağı itti" iddiasına ilişkin konuştu.
Johnny Depp'in kendisini merdivenlerden ittiği suçlamasını reddeden Moss, "Hayır, beni asla itmedi, tekme atmadı ve merdivenlerden düşmeme neden olmadı" dedi.
Video konferans üzerinden İngiltere'den duruşmaya katılan Moss Jamaika'daki tatilleri esnasında merdivenlerden nasıl düştüğünü anlatarak, "Otel odasından ayrılıyorduk. Johnny benden önce odadan çıkmıştı. Dışarıda fırtına vardı ve yağmur yağıyordu. Odadan çıkarken merdivenlerden aşağıya kaydım ve sırtımı incittim. Bağırdım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve canım yanıyordu" ifadelerini kullandı.
Kate Moss, eski sevgilisi Johnny Depp'in kendisini odaya kadar taşıdığını ve tıbbi yardım almasını sağladığının da altını çizdi.
Moss'un ifadesinin Amber Heard'ü mahkemede zor durumda bıraktığı ifade ediliyor.
İddialar sebebiyle itibarının lekelendiğini öne süren Johnny Depp, eski eşi Amber Heard aleyhine 50 milyon dolarlık karalama davası açmıştı.
Heard, evlilikleri sırasında kendisini darp etmekle suçladığı Johnny Depp'in Kate Moss'a da şiddet uyguladığını ve onu merdivenlerden ittiğini ileri sürmüştü.