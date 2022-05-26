https://tr.sputniknews.com/20220526/kanadada-silahli-saldirgan-alarmi-5-okul-tecrit-edildi-1056721549.html

Kanada’da silahlı saldırgan alarmı: 5 okul tecrit edildi

Kanada’da silahlı saldırgan alarmı: 5 okul tecrit edildi

Kanada’nın Toronto kentinde elinde silahla sokakta yürüyen bir şahıs nedeniyle bölgedeki 5 okul tecrit altına alınırken, polis silahlı şahsı vurarak etkisiz... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T23:38+0300

2022-05-26T23:38+0300

2022-05-26T23:38+0300

dünya

kanada

polis

silahlı saldırı

saldırgan

alarm

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Kanada’nın Ontario eyaletinde yer alan Toronto kentindeki Port Union'da elinde silahla sokakta yürüyen bir şahıs paniğe neden oldu. Şahsın görüldüğü bölgedeki 5 okul ihbarın ardından tecrit altına alınırken, polis silahlı şahsı vurarak etkisiz hale getirdi. Toronto polisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, sağlık görevlilerinin olay yerinde olduğu ve kamu güvenliğine yönelik bir tehdit bulunmadığı ifade edilerek, şüphelinin 20’li yaşlarında olduğunu belirtti. Silahlı şahsın sağlık durumu hakkında bilgi ise paylaşılmadı.Toronto Bölge Okul Kurulu, tecrit altına alınan tüm okulların birkaç saat sonra eski işleyişine geri döndüğünü açıkladı.Öte yandan, ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Robb İlköğretim Okulu'na 24 Mayıs’ta 18 yaşındaki Salvador Ramos adlı saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, 19’u çocuk olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220524/abdde-ilkokula-silahli-saldiri-en-az-2-olu-15-yarali----1056648923.html

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kanada, polis, silahlı saldırı, saldırgan, alarm