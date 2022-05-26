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Kanada’da silahlı saldırgan alarmı: 5 okul tecrit edildi
Kanada’da silahlı saldırgan alarmı: 5 okul tecrit edildi
Kanada’nın Toronto kentinde elinde silahla sokakta yürüyen bir şahıs nedeniyle bölgedeki 5 okul tecrit altına alınırken, polis silahlı şahsı vurarak etkisiz... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T23:38+0300
2022-05-26T23:38+0300
dünya
kanada
polis
silahlı saldırı
saldırgan
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Kanada’nın Ontario eyaletinde yer alan Toronto kentindeki Port Union'da elinde silahla sokakta yürüyen bir şahıs paniğe neden oldu. Şahsın görüldüğü bölgedeki 5 okul ihbarın ardından tecrit altına alınırken, polis silahlı şahsı vurarak etkisiz hale getirdi. Toronto polisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, sağlık görevlilerinin olay yerinde olduğu ve kamu güvenliğine yönelik bir tehdit bulunmadığı ifade edilerek, şüphelinin 20’li yaşlarında olduğunu belirtti. Silahlı şahsın sağlık durumu hakkında bilgi ise paylaşılmadı.Toronto Bölge Okul Kurulu, tecrit altına alınan tüm okulların birkaç saat sonra eski işleyişine geri döndüğünü açıkladı.Öte yandan, ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Robb İlköğretim Okulu'na 24 Mayıs’ta 18 yaşındaki Salvador Ramos adlı saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, 19’u çocuk olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220524/abdde-ilkokula-silahli-saldiri-en-az-2-olu-15-yarali----1056648923.html
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kanada, polis, silahlı saldırı, saldırgan, alarm

Kanada’da silahlı saldırgan alarmı: 5 okul tecrit edildi

23:38 26.05.2022
© AAKanada - Polis
Kanada - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AA
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Kanada’nın Toronto kentinde elinde silahla sokakta yürüyen bir şahıs nedeniyle bölgedeki 5 okul tecrit altına alınırken, polis silahlı şahsı vurarak etkisiz hale getirdi.
Kanada’nın Ontario eyaletinde yer alan Toronto kentindeki Port Union'da elinde silahla sokakta yürüyen bir şahıs paniğe neden oldu.
Şahsın görüldüğü bölgedeki 5 okul ihbarın ardından tecrit altına alınırken, polis silahlı şahsı vurarak etkisiz hale getirdi.
Toronto polisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, sağlık görevlilerinin olay yerinde olduğu ve kamu güvenliğine yönelik bir tehdit bulunmadığı ifade edilerek, şüphelinin 20’li yaşlarında olduğunu belirtti. Silahlı şahsın sağlık durumu hakkında bilgi ise paylaşılmadı.

Toronto Bölge Okul Kurulu, tecrit altına alınan tüm okulların birkaç saat sonra eski işleyişine geri döndüğünü açıkladı.
Öte yandan, ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Robb İlköğretim Okulu'na 24 Mayıs’ta 18 yaşındaki Salvador Ramos adlı saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, 19’u çocuk olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
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