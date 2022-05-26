https://tr.sputniknews.com/20220526/kartal-belediye-baskani-yukselden-konseri-iptal-edilen-niyazi-koyuncuya-davet-1056702316.html

Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den konseri iptal edilen Niyazi Koyuncu'ya davet

Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den konseri iptal edilen Niyazi Koyuncu'ya davet

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Niyazi Koyuncu'yu, Kartal Kitap Fuarı'nın açılışına çağırdı. Koyuncu da, "Orada olup şarkılarımızı özgürce tüm halkımız... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T13:41+0300

2022-05-26T13:41+0300

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konser

yaşam

kartal belediyesi

pendik belediyesi

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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Pendik Sahil Meydanı'nda vereceği konser Pendik Belediyesi tarafından iptal edilenNiyazi Koyuncu'yu, Kartal Kitap Fuarı'nın açılışına davet etti.Yüksel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartalımızın sahneleri sana her zaman açıktır sevgili Niyazi Koyuncu. 10 Haziran’da başlayacak Kitap Fuarımızın açılışını birlikte yapmak için seni Kartal’a davet ediyoruz" yazdı.Davete sosyal medya üzerinden yanıt veren Koyuncu, Yüksel’e teşekkür ederek “Nazik davetiniz için ve daha kıymetlisi, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Orada olup şarkılarımızı özgürce tüm halkımızla beraber söyleyeceğiz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220523/niyazi-koyuncu-konseri-pendik-belediyesi-tarafindan-iptal-edildi-1056605788.html

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konser, kartal belediyesi, pendik belediyesi