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https://tr.sputniknews.com/20220526/kartal-belediye-baskani-yukselden-konseri-iptal-edilen-niyazi-koyuncuya-davet-1056702316.html
Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den konseri iptal edilen Niyazi Koyuncu'ya davet
Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den konseri iptal edilen Niyazi Koyuncu'ya davet
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Niyazi Koyuncu'yu, Kartal Kitap Fuarı'nın açılışına çağırdı. Koyuncu da, "Orada olup şarkılarımızı özgürce tüm halkımız... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T13:41+0300
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konser
yaşam
kartal belediyesi
pendik belediyesi
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Pendik Sahil Meydanı'nda vereceği konser Pendik Belediyesi tarafından iptal edilenNiyazi Koyuncu'yu, Kartal Kitap Fuarı'nın açılışına davet etti.Yüksel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartalımızın sahneleri sana her zaman açıktır sevgili Niyazi Koyuncu. 10 Haziran’da başlayacak Kitap Fuarımızın açılışını birlikte yapmak için seni Kartal’a davet ediyoruz" yazdı.Davete sosyal medya üzerinden yanıt veren Koyuncu, Yüksel’e teşekkür ederek “Nazik davetiniz için ve daha kıymetlisi, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Orada olup şarkılarımızı özgürce tüm halkımızla beraber söyleyeceğiz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220523/niyazi-koyuncu-konseri-pendik-belediyesi-tarafindan-iptal-edildi-1056605788.html
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konser, kartal belediyesi, pendik belediyesi

Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den konseri iptal edilen Niyazi Koyuncu'ya davet

13:41 26.05.2022 (güncellendi: 13:44 26.05.2022)
© YouTube/Poll ProductionNiyazi Koyuncu
Niyazi Koyuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© YouTube/Poll Production
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Niyazi Koyuncu'yu, Kartal Kitap Fuarı'nın açılışına çağırdı. Koyuncu da, "Orada olup şarkılarımızı özgürce tüm halkımız ile söyleyeceğiz" dedi.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Pendik Sahil Meydanı'nda vereceği konser Pendik Belediyesi tarafından iptal edilenNiyazi Koyuncu'yu, Kartal Kitap Fuarı'nın açılışına davet etti.
Yüksel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartalımızın sahneleri sana her zaman açıktır sevgili Niyazi Koyuncu. 10 Haziran’da başlayacak Kitap Fuarımızın açılışını birlikte yapmak için seni Kartal’a davet ediyoruz" yazdı.
Davete sosyal medya üzerinden yanıt veren Koyuncu, Yüksel’e teşekkür ederek “Nazik davetiniz için ve daha kıymetlisi, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Orada olup şarkılarımızı özgürce tüm halkımızla beraber söyleyeceğiz” dedi.
Konser, müzik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
TÜRKİYE
Niyazi Koyuncu konseri, Pendik Belediyesi tarafından iptal edildi
23 Mayıs, 19:40
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